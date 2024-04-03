03 апреля 2024

В курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ

Курганские новобранцы не поедут служить в новые регионы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган , построение, армия, солдаты, призывники, новобранцы
Первые отправки призывников начнутся 15 апреля Фото:

Курганские новобранцы не поедут служить в новые регионы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военком Курганской области Айрат Зарипов.

«Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО. Весной 2024 года в пункты дислокации вооруженных сил РФ в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, призывники отправляться не будут», — уточнил военком. Он добавил, что всего от Курганской области будет 1000 новобранцев.

Первые отправки призывников начнутся 1 апреля. Молодых людей отправят в президентский полк, космические и другие войска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские новобранцы не поедут служить в новые регионы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военком Курганской области Айрат Зарипов. «Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО. Весной 2024 года в пункты дислокации вооруженных сил РФ в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, призывники отправляться не будут», — уточнил военком. Он добавил, что всего от Курганской области будет 1000 новобранцев. Первые отправки призывников начнутся 1 апреля. Молодых людей отправят в президентский полк, космические и другие войска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...