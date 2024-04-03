В курганском военкомате пояснили, отправят ли призывников в новые регионы РФ

Первые отправки призывников начнутся 15 апреля
Курганские новобранцы не поедут служить в новые регионы Российской Федерации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военком Курганской области Айрат Зарипов.
«Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО. Весной 2024 года в пункты дислокации вооруженных сил РФ в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, призывники отправляться не будут», — уточнил военком. Он добавил, что всего от Курганской области будет 1000 новобранцев.
Первые отправки призывников начнутся 1 апреля. Молодых людей отправят в президентский полк, космические и другие войска.
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