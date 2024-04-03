03 апреля 2024

Под Тюменью продают глэмпинг с купольными домами в сосновом лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Домики с видом на сосны, вместе с территорией и другой инфраструктурой, готовы отдать за 33 млн рублей (архивное фото) Фото:

Владельцы эко-базы в формате глэмпинга, расположенной на Салаирском тракте под Тюменью, выставили свой бизнес на продажу за 33 млн рублей. Предложение появилось на одном из сайтов объявлений.

«Продается база отдыха в формате глэмпинга, в густом сосновом лесу. На территории базы есть четыре круглогодичных геокупола, пять сафари-тентов, баня, детская площадка и собственное озеро. Цена — 33 млн рублей», — говорится в объявлении.

Судя по фото, приложенным к нему, речь идет об эко-базе, расположенной под Тюменью, на Салаирском тракте. Как рассказал автор объявления, продать глэмпинг он решил, так как из-за основного бизнеса времени на то, чтобы развивать этот проект у него не остается. Мужчина надеется, что новый владелец даст базе вторую жизнь. Однако, если продажа не состоится, закрывать глэмпинг все равно не планируют.

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Владельцы эко-базы в формате глэмпинга, расположенной на Салаирском тракте под Тюменью, выставили свой бизнес на продажу за 33 млн рублей. Предложение появилось на одном из сайтов объявлений. «Продается база отдыха в формате глэмпинга, в густом сосновом лесу. На территории базы есть четыре круглогодичных геокупола, пять сафари-тентов, баня, детская площадка и собственное озеро. Цена — 33 млн рублей», — говорится в объявлении. Судя по фото, приложенным к нему, речь идет об эко-базе, расположенной под Тюменью, на Салаирском тракте. Как рассказал автор объявления, продать глэмпинг он решил, так как из-за основного бизнеса времени на то, чтобы развивать этот проект у него не остается. Мужчина надеется, что новый владелец даст базе вторую жизнь. Однако, если продажа не состоится, закрывать глэмпинг все равно не планируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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