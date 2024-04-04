Путин: Россия сама будет производить себе лекарства и транспорт

04 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин уверен, что Россия сама обеспечит себя всем необходимым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в силах самостоятельно производить для себя все необходимое. Это касается самых разных товаров, включая лекарства, оборудование, транспорт, заявил президент России Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ. Президент отметил, что предстоящие шесть лет будут временем форсированного индустриального развития России «На внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров. Это оборудование, станки, транспортные средства, лекарства… Все это мы будем производить сами», — сказал Путин. Он подчеркнул, что предстоит освоить «гораздо большие объемы, чем сейчас». Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия в силах самостоятельно производить для себя все необходимое. Это касается самых разных товаров, включая лекарства, оборудование, транспорт, заявил президент России Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ. Президент отметил, что предстоящие шесть лет будут временем форсированного индустриального развития России «На внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров. Это оборудование, станки, транспортные средства, лекарства… Все это мы будем производить сами», — сказал Путин. Он подчеркнул, что предстоит освоить «гораздо большие объемы, чем сейчас». Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».