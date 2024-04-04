Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле»

Путин: главной целью теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Путин заявил, что теракт устроили не исламские фундаменталисты Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба российскому единству. И исламские фундаменталисты не могут быть причастны к этому преступлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример профессионального согласия и единства межрелигиозного, единства межэтнического. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается», — заявил Путин на встрече с участниками XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

В связи с этим президент отметил, что Россию поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы, своих людей, свое будущее, свой суверенитет вооруженным путем. «Наше единство — важнейшее условие нашего общего успеха», — подчеркнул Путин.

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Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба российскому единству. И исламские фундаменталисты не могут быть причастны к этому преступлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример профессионального согласия и единства межрелигиозного, единства межэтнического. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается», — заявил Путин на встрече с участниками XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В связи с этим президент отметил, что Россию поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы, своих людей, свое будущее, свой суверенитет вооруженным путем. «Наше единство — важнейшее условие нашего общего успеха», — подчеркнул Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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