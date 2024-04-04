Челябинцы раскупили все билеты на оркестр CAGMO

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, билеты, контроль
В Челябинске на концерт оркестра CAGMO не осталось свободных мест Фото:

В Челябинске не осталось билетов на концерт оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди», который пройдет 14 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест на концерт оркестра CAGMO — „Саундтреки Эйнауди“ — нет», — сообщается на сайте касс. За десять дней до мероприятия билетов уже не осталось.

Концертная программа создана по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди, который написал саундтреки к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия» и другим. Оркестр предоставит новое звучание мелодий из кинокартин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске не осталось билетов на концерт оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди», который пройдет 14 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт оркестра CAGMO — „Саундтреки Эйнауди“ — нет», — сообщается на сайте касс. За десять дней до мероприятия билетов уже не осталось. Концертная программа создана по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди, который написал саундтреки к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия» и другим. Оркестр предоставит новое звучание мелодий из кинокартин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...