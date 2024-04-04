Челябинцы раскупили все билеты на оркестр CAGMO

В Челябинске на концерт оркестра CAGMO не осталось свободных мест
В Челябинске не осталось билетов на концерт оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди», который пройдет 14 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.
«Свободных мест на концерт оркестра CAGMO — „Саундтреки Эйнауди“ — нет», — сообщается на сайте касс. За десять дней до мероприятия билетов уже не осталось.
Концертная программа создана по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди, который написал саундтреки к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия» и другим. Оркестр предоставит новое звучание мелодий из кинокартин.
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