Челябинцы раскупили все билеты на оркестр CAGMO

04 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Челябинске на концерт оркестра CAGMO не осталось свободных мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске не осталось билетов на концерт оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди», который пройдет 14 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт оркестра CAGMO — „Саундтреки Эйнауди“ — нет», — сообщается на сайте касс. За десять дней до мероприятия билетов уже не осталось. Концертная программа создана по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди, который написал саундтреки к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия» и другим. Оркестр предоставит новое звучание мелодий из кинокартин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске не осталось билетов на концерт оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди», который пройдет 14 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт оркестра CAGMO — „Саундтреки Эйнауди“ — нет», — сообщается на сайте касс. За десять дней до мероприятия билетов уже не осталось. Концертная программа создана по мотивам творчества композитора Людовико Эйнауди, который написал саундтреки к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия» и другим. Оркестр предоставит новое звучание мелодий из кинокартин.