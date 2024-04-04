Базы отдыха на челябинских озерах летом поднимут цены вдвое

Челябинские базы отдыха подняли в два раза цены на летнее бронирование

05 апреля 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Стоимость номеров с началом летнего сезона вырастет почти в два раза в сравнении с апрелем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдых на базах отдыха Челябинской области летом подорожает почти вдвое. Согласно подсчетам URA.RU, цены на бронирование номеров с начала сезона увеличатся на 23,5 — 66,7%. В апреле номера категории стандарт с завтраком обойдутся от 2 500 до 8 700 рублей за сутки. Такие цены установили на курортах озер Еловое и Тургояк. Минимально стоимость бронирования вырастет в 1,3 раза, максимально — в три раза. В среднем цены на челябинских курортах увеличатся в 1,8 раза. Летом стоимость номеров того же класса установят в 7 500 — 11 370 рублей за сутки при тех же условиях. В среднем суточная аренда номеров подорожает на 40%. Согласно сервису онлайн-бронирования, в отеле «Фонград» при минимальной стоимости весной в 8 700 рублей цена в июне составит от 11 370 рублей (23,5%). База отдыха «Форелька» увеличит цену с 2 500 до 7 500 рублей (66,7%). На курорте «Утес» рост цен составил 48% — с 4 900 до 9 435 рублей, а на базе отдыха «Золотой пляж» — с 4 750 до 7 800 рублей (39%). Большинство курортов Челябинской области уже открыли раннее бронирование номеров. URA.RU подготовило обзор цен и предложений баз отдыха на летний сезон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдых на базах отдыха Челябинской области летом подорожает почти вдвое. Согласно подсчетам URA.RU, цены на бронирование номеров с начала сезона увеличатся на 23,5 — 66,7%. В апреле номера категории стандарт с завтраком обойдутся от 2 500 до 8 700 рублей за сутки. Такие цены установили на курортах озер Еловое и Тургояк. Минимально стоимость бронирования вырастет в 1,3 раза, максимально — в три раза. В среднем цены на челябинских курортах увеличатся в 1,8 раза. Летом стоимость номеров того же класса установят в 7 500 — 11 370 рублей за сутки при тех же условиях. В среднем суточная аренда номеров подорожает на 40%. Согласно сервису онлайн-бронирования, в отеле «Фонград» при минимальной стоимости весной в 8 700 рублей цена в июне составит от 11 370 рублей (23,5%). База отдыха «Форелька» увеличит цену с 2 500 до 7 500 рублей (66,7%). На курорте «Утес» рост цен составил 48% — с 4 900 до 9 435 рублей, а на базе отдыха «Золотой пляж» — с 4 750 до 7 800 рублей (39%). Большинство курортов Челябинской области уже открыли раннее бронирование номеров. URA.RU подготовило обзор цен и предложений баз отдыха на летний сезон.