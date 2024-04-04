Врач предупредила о смертельной опасности шашлыка

Врач Беляева: поджаристая корочка на шашлыке провоцирует серьезные заболевания

04 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Шашлык провоцирует обострение хронических болезней, заявила врач Мария Беляева Фото: Илья Московец © URA.RU Корочка, образующаяся при жарке шашлыка, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева. «Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания», — сообщила Беляева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист утверждает, что и недожаренное мясо может быть опасным для людей из-за яиц паразитов в продукте. Кроме того, в маринованном шашлыке содержится очень много жира, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний — язвы или гастрита, уточнила врач. Также врач подчеркнула, что мясо является довольно тяжелой едой для организма и вредно для сосудов и обмена веществ. Поэтому эксперт порекомендовала есть более легкое и нежирное мясо, например, курицу или рыбу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корочка, образующаяся при жарке шашлыка, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева. «Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания», — сообщила Беляева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист утверждает, что и недожаренное мясо может быть опасным для людей из-за яиц паразитов в продукте. Кроме того, в маринованном шашлыке содержится очень много жира, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний — язвы или гастрита, уточнила врач. Также врач подчеркнула, что мясо является довольно тяжелой едой для организма и вредно для сосудов и обмена веществ. Поэтому эксперт порекомендовала есть более легкое и нежирное мясо, например, курицу или рыбу.