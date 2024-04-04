Тюменские депутаты-единороссы чуть не сорвали принятие законопроекта

Депутаты Тюменской облдумы попытались заблокировать вынесение на заседание облдумы законопроект правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы от «Единой России» чуть не сорвали принятие законопроекта, предложенного правительством региона. Скандал произошел на комитете в заксобрании, где обсуждался вопрос вынесения на голосование законопроекта о дополнительных полномочиях муниципальным мэриям.

«Законопроектом реализуется право субъекта Российской Федерации отнести к компетенции местной администрации утверждение единого документа, что позволит оптимизировать управленческие процессы, сроки принятия и корректировки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования сельского поселения, муниципального округа, городского округа», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Некоторым народным избранникам законопроект показался недоработанным. Поддержать его отказалась оппозиция и, что повергло присутствующих в шок, двое представителей «Единой России»: Юрий Баранчук и Андрей Моргун. Их выходка чуть не привела к отмене проекта закона.

«Правоприменение мне не совсем понятно, как и проведение всех публичных обсуждений. Предложили данный документ доработать, своевременно оповещать граждан о том, где и когда будут проводиться слушания, порядок предоставления всех замечаний и предложений, по какой форме и в какой адрес обращаться. Ответы на эти вопросы я не услышал, предложил законопроект доработать», — поделился в беседе с URA.RU Юрий Баранчук.

При голосовании перевес «за» оказался лишь в один голос. В тюменской политтусовке ожидают реакцию на демарш от Желтого дома.