В Челябинской области талые воды затопили автодорогу. Видео

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Паводок шоссе Тюнина. Курган, машина в воде, паводок2016
УГИБДД просит водителей обратить внимание на свой маршрут Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Агаповском районе Челябинской области талые воды затопили автодорогу. В связи с этим пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сделала экстренное заявление.

«Внимание водителей! На 33 километре дороги „Агаповка-Магнитный-Субутак“ выход талых вод. Разлив составляет около одного километра», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области».

Для водителей сотрудники ГИБДД организовали объезд по грунтовой дороге через поселок Магнитный. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

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В Агаповском районе Челябинской области талые воды затопили автодорогу. В связи с этим пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сделала экстренное заявление. «Внимание водителей! На 33 километре дороги „Агаповка-Магнитный-Субутак“ выход талых вод. Разлив составляет около одного километра», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области». Для водителей сотрудники ГИБДД организовали объезд по грунтовой дороге через поселок Магнитный. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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