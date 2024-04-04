УГИБДД просит водителей обратить внимание на свой маршрут
новость из сюжетаПаводок в Челябинской области весной 2024 года
В Агаповском районе Челябинской области талые воды затопили автодорогу. В связи с этим пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сделала экстренное заявление.
«Внимание водителей! На 33 километре дороги „Агаповка-Магнитный-Субутак“ выход талых вод. Разлив составляет около одного километра», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области».
Для водителей сотрудники ГИБДД организовали объезд по грунтовой дороге через поселок Магнитный. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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