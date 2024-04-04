В Челябинской области талые воды затопили автодорогу. Видео

04 апреля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

УГИБДД просит водителей обратить внимание на свой маршрут Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Агаповском районе Челябинской области талые воды затопили автодорогу. В связи с этим пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сделала экстренное заявление. «Внимание водителей! На 33 километре дороги „Агаповка-Магнитный-Субутак“ выход талых вод. Разлив составляет около одного километра», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области». Для водителей сотрудники ГИБДД организовали объезд по грунтовой дороге через поселок Магнитный. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Агаповском районе Челябинской области талые воды затопили автодорогу. В связи с этим пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сделала экстренное заявление. «Внимание водителей! На 33 километре дороги „Агаповка-Магнитный-Субутак“ выход талых вод. Разлив составляет около одного километра», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области». Для водителей сотрудники ГИБДД организовали объезд по грунтовой дороге через поселок Магнитный. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.