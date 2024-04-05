Напавший на губернатора Чибиса несколько лет назад пырнул своего коллегу ножом

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, чибис андрей
Напавший на Андрея Чибиса ранее ранил ножом коллегу Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным.

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На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу

«Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них», — рассказал источник, передает RT. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать.

Кроме того, по данным телеканала, в 2022 году напавший на губернатора Александр Быданов был на год лишен прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, заключили в сообщении.

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса набросился мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Ранее URA.RU писало о том, что известно о мужчине, совершившим покушение на губернатора.

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Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным. «Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них», — рассказал источник, передает RT. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать. Кроме того, по данным телеканала, в 2022 году напавший на губернатора Александр Быданов был на год лишен прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, заключили в сообщении. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса набросился мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Ранее URA.RU писало о том, что известно о мужчине, совершившим покушение на губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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