Напавший на губернатора Чибиса несколько лет назад пырнул своего коллегу ножом

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным.
«Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них», — рассказал источник, передает RT. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать.
Кроме того, по данным телеканала, в 2022 году напавший на губернатора Александр Быданов был на год лишен прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, заключили в сообщении.
Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса набросился мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Ранее URA.RU писало о том, что известно о мужчине, совершившим покушение на губернатора.
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