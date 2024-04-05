Напавший на губернатора Чибиса несколько лет назад пырнул своего коллегу ножом

05 апреля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Напавший на Андрея Чибиса ранее ранил ножом коллегу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным. Новость по теме На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу «Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них», — рассказал источник, передает RT. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать. Кроме того, по данным телеканала, в 2022 году напавший на губернатора Александр Быданов был на год лишен прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, заключили в сообщении. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса набросился мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Ранее URA.RU писало о том, что известно о мужчине, совершившим покушение на губернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным. «Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них», — рассказал источник, передает RT. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать. Кроме того, по данным телеканала, в 2022 году напавший на губернатора Александр Быданов был на год лишен прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал, заключили в сообщении. Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса набросился мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Ранее URA.RU писало о том, что известно о мужчине, совершившим покушение на губернатора.