Что известно о задержанном за нападение на губернатора Мурманской области

Губернатора Мурманской области ранили ножом

05 апреля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Мужчина ранил Андрея Чибиса ножом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Что известно о задержанном мужчине — в материале URA.RU. Как зовут мужчину Напавший на губернатора Чибиса — житель Апатит. Источник в Следственном комитете России рассказал газете «Коммерсант», что его зовут Александр Быданов. Ему 42 года. На совершение преступления его якобы подтолкнул «голос в голове». Что о нем известно По информации telegram-канала 112, мужчина принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине. Несколько таблеток он также выпил перед нападением. Источник газеты «Известия» рассказал, что родственники не наблюдали никаких странностей в поведении мужчины. Он не состоит на психиатрическом учете. По данным из соцсетей, предполагаемый нападавший работает в РЖД. Он несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. В мессенджерах у мужчины на аватарке стоят картинки с самураем и православное распятие. В последний раз он появлялся в сети незадолго до нападения на губернатора. Как его задержали Сразу после нападения мужчину задержал сотрудник ОМОН Росгвардии, ранив его в ногу из пистолета. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости. Состояние Андрея Чибиса после нападения Сейчас Андрей Чибис находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Операция уже закончена — она продлилась около часа. По словам врача, политику «сильно повезло, что не была задета аорта». Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Политика госпитализировали, а нападавшего задержали. Что известно о задержанном мужчине — в материале URA.RU. Напавший на губернатора Чибиса — житель Апатит. Источник в Следственном комитете России рассказал газете «Коммерсант», что его зовут Александр Быданов. Ему 42 года. На совершение преступления его якобы подтолкнул «голос в голове». По информации telegram-канала 112, мужчина принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине. Несколько таблеток он также выпил перед нападением. Источник газеты «Известия» рассказал, что родственники не наблюдали никаких странностей в поведении мужчины. Он не состоит на психиатрическом учете. По данным из соцсетей, предполагаемый нападавший работает в РЖД. Он несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. В мессенджерах у мужчины на аватарке стоят картинки с самураем и православное распятие. В последний раз он появлялся в сети незадолго до нападения на губернатора. Сразу после нападения мужчину задержал сотрудник ОМОН Росгвардии, ранив его в ногу из пистолета. Сейчас его допрашивают в той же больнице, где оперируют губернатора. Предположительно напавший на Чибиса житель Апатитов привлекался ранее за причинение вреда здоровью, сообщает источник РИА Новости. Сейчас Андрей Чибис находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Операция уже закончена — она продлилась около часа. По словам врача, политику «сильно повезло, что не была задета аорта». Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.