На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу

В ночь с 4 на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) с ножом напали на губернатора региона Андрея Чибиса. Он был госпитализирован. О том, что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Состояние губернатора
С ножевым ранением в живот Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. В пресс-службе главы региона сообщили, что сейчас он находится в операционной под анестезией. После нападения Чибис «находился в сознании, держался бодро»,
Как произошло нападение
Нападение произошло после встречи в зале Дворца культуры «Строитель», куда пришло более 300 человек. Нападавший ранил Чибиса на выходе из ДК. Раненый политик самостоятельно добрался до машины.
Нападавшего задержали
Неизвестного мужчину сразу задержал сотрудник Росгвардии. В ходе пресечения преступных действий нападавший также был ранен, сообщили в СУ СК России по Мурманской области. На месте происшествия работают следователи, опрашиваются очевидцы и свидетели. «Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», — говорится в telegram-канале ведомства.
Нападение произошло, когда пресс-секретарь политика Лилия Сечкина была рядом, по ее словам, сейчас ведется допрос нападавшего. «Мужчина лет от 35 до 40. Все остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы», — рассказала Сечкина изданию «Фонтанка».
Слуцкий назвал нападение покушением на государственный строй
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нападение на Чибиса — покушение на основу государственного строя. «Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — вероломный акт против всех жителей России… Какими бы ни были его мотивы, агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом», — написал он в своем telegram-канале.
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