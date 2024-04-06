В России снизились цены на новые и подержанные автомобили

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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
В марте снизилась цена на новые иномарки Фото:

В марте в России средние цены на автомобили снизились на 2,4%, до 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру».

«Наибольшее снижение средней стоимости в 23% замечено в Оренбурге, где цена уменьшилась до 3,4 миллиона рублей, что стало минимальным показателем за первый квартал 2024 года. Второй месяц подряд падает средняя стоимость в Пермском крае (—16,2%), Тульской области (—12%), Башкирии (—11%), Ставропольском крае (—8%)», — говорится в сообщении. Однако незначительный рост цен на машины произошел в Ульяновской (0,8%) и Омской (0,5%) областях.

Также на 3% в среднем подешевели авто с пробегом. Прежде всего, речь идет о моделях в бюджетном сегменте: Renault Logan, Daewoo Matiz, Nissan Tiida, Nissan Leaf. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля приблизилась к 1,2 миллиону рублей.

Ранее агентство сообщало, что в России снизилась цена на покрышки для легковых машин. Это связано с выходом на рынок продукции новых зарубежных партнеров.

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В марте в России средние цены на автомобили снизились на 2,4%, до 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру». «Наибольшее снижение средней стоимости в 23% замечено в Оренбурге, где цена уменьшилась до 3,4 миллиона рублей, что стало минимальным показателем за первый квартал 2024 года. Второй месяц подряд падает средняя стоимость в Пермском крае (—16,2%), Тульской области (—12%), Башкирии (—11%), Ставропольском крае (—8%)», — говорится в сообщении. Однако незначительный рост цен на машины произошел в Ульяновской (0,8%) и Омской (0,5%) областях. Также на 3% в среднем подешевели авто с пробегом. Прежде всего, речь идет о моделях в бюджетном сегменте: Renault Logan, Daewoo Matiz, Nissan Tiida, Nissan Leaf. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля приблизилась к 1,2 миллиону рублей. Ранее агентство сообщало, что в России снизилась цена на покрышки для легковых машин. Это связано с выходом на рынок продукции новых зарубежных партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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