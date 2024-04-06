В России снизились цены на новые и подержанные автомобили

06 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В марте снизилась цена на новые иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте в России средние цены на автомобили снизились на 2,4%, до 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру». «Наибольшее снижение средней стоимости в 23% замечено в Оренбурге, где цена уменьшилась до 3,4 миллиона рублей, что стало минимальным показателем за первый квартал 2024 года. Второй месяц подряд падает средняя стоимость в Пермском крае (—16,2%), Тульской области (—12%), Башкирии (—11%), Ставропольском крае (—8%)», — говорится в сообщении. Однако незначительный рост цен на машины произошел в Ульяновской (0,8%) и Омской (0,5%) областях. Также на 3% в среднем подешевели авто с пробегом. Прежде всего, речь идет о моделях в бюджетном сегменте: Renault Logan, Daewoo Matiz, Nissan Tiida, Nissan Leaf. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля приблизилась к 1,2 миллиону рублей. Ранее агентство сообщало, что в России снизилась цена на покрышки для легковых машин. Это связано с выходом на рынок продукции новых зарубежных партнеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте в России средние цены на автомобили снизились на 2,4%, до 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру». «Наибольшее снижение средней стоимости в 23% замечено в Оренбурге, где цена уменьшилась до 3,4 миллиона рублей, что стало минимальным показателем за первый квартал 2024 года. Второй месяц подряд падает средняя стоимость в Пермском крае (—16,2%), Тульской области (—12%), Башкирии (—11%), Ставропольском крае (—8%)», — говорится в сообщении. Однако незначительный рост цен на машины произошел в Ульяновской (0,8%) и Омской (0,5%) областях. Также на 3% в среднем подешевели авто с пробегом. Прежде всего, речь идет о моделях в бюджетном сегменте: Renault Logan, Daewoo Matiz, Nissan Tiida, Nissan Leaf. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля приблизилась к 1,2 миллиону рублей. Ранее агентство сообщало, что в России снизилась цена на покрышки для легковых машин. Это связано с выходом на рынок продукции новых зарубежных партнеров.