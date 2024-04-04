Моор нашел новый способ поддержать многодетные семьи

В Тюмени многодетные предприниматели получат льготные займы

05 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Многодетные предприниматели смогут получить льготный заем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские предприниматели, имеющие статус многодетных, смогут получить новые льготные займы с отсрочкой платежей. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор. «По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», — сообщил Моор. В условиях нового кредита прописано, что выдаваться он будет на 36 месяцев, при этом предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять млн рублей, а ставка — 12%. «Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован президентом России», — отметил Моор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские предприниматели, имеющие статус многодетных, смогут получить новые льготные займы с отсрочкой платежей. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор. «По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», — сообщил Моор. В условиях нового кредита прописано, что выдаваться он будет на 36 месяцев, при этом предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять млн рублей, а ставка — 12%. «Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован президентом России», — отметил Моор.