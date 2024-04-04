04 апреля 2024

Моор нашел новый способ поддержать многодетные семьи

В Тюмени многодетные предприниматели получат льготные займы
© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Многодетные предприниматели смогут получить льготный заем Фото:

Тюменские предприниматели, имеющие статус многодетных, смогут получить новые льготные займы с отсрочкой платежей. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор.

«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», — сообщил Моор.

В условиях нового кредита прописано, что выдаваться он будет на 36 месяцев, при этом предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять млн рублей, а ставка — 12%. «Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован президентом России», — отметил Моор.

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Тюменские предприниматели, имеющие статус многодетных, смогут получить новые льготные займы с отсрочкой платежей. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор. «По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», — сообщил Моор. В условиях нового кредита прописано, что выдаваться он будет на 36 месяцев, при этом предусмотрена отсрочка платежей на полгода. Максимальная сумма кредита — пять млн рублей, а ставка — 12%. «Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован президентом России», — отметил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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