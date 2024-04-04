04 апреля 2024

В Екатеринбурге наказали школу за серьезную травму 9-летней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, учебник, девочка, школьница
Школьница получила травму на перемене (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №181 девятилетняя девочка ударилось виском об лавочку перед уроком физкультуры, у нее диагностировали ушиб головного мозга. Директору учреждения уже выписали штраф, а со школы хотят взыскать 300 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Во время перемены перед уроком физической культуры в раздевалке спортивного зала в МАОУ СОШ №181 споткнулась о лежащий коврик и ударилась о стоящую скамейку височной областью. Директор привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения», — сказано в сообщении. По второй статье ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — отметили в ведомстве.

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В екатеринбургской школе №181 девятилетняя девочка ударилось виском об лавочку перед уроком физкультуры, у нее диагностировали ушиб головного мозга. Директору учреждения уже выписали штраф, а со школы хотят взыскать 300 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Во время перемены перед уроком физической культуры в раздевалке спортивного зала в МАОУ СОШ №181 споткнулась о лежащий коврик и ударилась о стоящую скамейку височной областью. Директор привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения», — сказано в сообщении. По второй статье ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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