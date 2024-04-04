В Екатеринбурге наказали школу за серьезную травму 9-летней девочки

В екатеринбургской школе №181 девятилетняя девочка ударилось виском об лавочку перед уроком физкультуры, у нее диагностировали ушиб головного мозга. Директору учреждения уже выписали штраф, а со школы хотят взыскать 300 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Во время перемены перед уроком физической культуры в раздевалке спортивного зала в МАОУ СОШ №181 споткнулась о лежащий коврик и ударилась о стоящую скамейку височной областью. Директор привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения», — сказано в сообщении. По второй статье ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — отметили в ведомстве.
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