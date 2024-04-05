Специалисты установят новый насос взамен поврежденного Фото: Илья Московец © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга сломалась насосная станция, которая выкачивает канализационные отходы с 12 домов на улице Очертина. Оба насоса вышли из строя, а в квартирах, которые они обслуживают, сточные воды льются из труб. Об этом рассказали жильцы домов.

«Третий день у нас льется через край. Вытекает и мы выливаем обратно в ванную. Все течет», — рассказали URA.RU жильцы.

Директор УК «Тандем Сервис» Егор Белых рассказал URA.RU, что один из сломанных насосов уже забрали, а второй уронили на дно станции. По его словам, уже три дня «Водоканал» не может решить коммунальную проблему. На данный момент заполненность станции почти предельная — семь метров. Белых уточнил, что сейчас канализационные стоки сливаются через тонкий трос на пустырь.

В екатеринбургском «Водоканале» сообщили агентству, что в момент передачи на их обслуживание станция была в ужасном состоянии. «Две недели назад на обслуживание Водоканала поступила данная насосная станция по решению суда. Насосная станция поступила в предаварийном состоянии: из 2?х насосов один вышел из строя. Вчера сотрудники Службы водоотведения произвели очистку насосной станции от хозяйственно — бытового мусора из канализации домов. Сегодня планируется установка нового насоса взамен поврежденного», — сообщили URA.RU в организации.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU