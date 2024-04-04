Жителей Курганской области ждет похолодание до минусовых значений и погода с осадками. О погоде на выходных сообщается на сайте курганского ЦГМС.
«Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. <…> Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь» — говорится в прогнозе на 6—8 апреля. Ночью температура воздуха в эти дни понизится до -2 градусов по Цельсию.
В субботу, 6 апреля, возможно усиление северного ветра до 6-11 (места до 16) м/с. Ближе к понедельнику, 8 апреля, ветер утихнет и начнется потепление.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области температурные показатели достигнут аномальных характеристик. О потеплении предупреждалось на сайте ЦГМС региона.
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Жителей Курганской области ждет похолодание до минусовых значений и погода с осадками. О погоде на выходных сообщается на сайте курганского ЦГМС. «Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. <…> Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь» — говорится в прогнозе на 6—8 апреля. Ночью температура воздуха в эти дни понизится до -2 градусов по Цельсию. В субботу, 6 апреля, возможно усиление северного ветра до 6-11 (места до 16) м/с. Ближе к понедельнику, 8 апреля, ветер утихнет и начнется потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области температурные показатели достигнут аномальных характеристик. О потеплении предупреждалось на сайте ЦГМС региона.