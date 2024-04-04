04 апреля 2024

В Курганскую область вернутся заморозки с мокрым снегом и дождем. Скрин

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Снег в городе. Курган, зима, мокрый снег, снег в городе, парковка автомобилей
В Курганской области похолодает и пройдут осадки Фото:

Жителей Курганской области ждет похолодание до минусовых значений и погода с осадками. О погоде на выходных сообщается на сайте курганского ЦГМС.

«Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. <…> Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь» — говорится в прогнозе на 6—8 апреля. Ночью температура воздуха в эти дни понизится до -2 градусов по Цельсию.

В субботу, 6 апреля, возможно усиление северного ветра до 6-11 (места до 16) м/с. Ближе к понедельнику, 8 апреля, ветер утихнет и начнется потепление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области температурные показатели достигнут аномальных характеристик. О потеплении предупреждалось на сайте ЦГМС региона.

В Курганской обалсти похолодает и пройдут осадки
В Курганской обалсти похолодает и пройдут осадки

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Жителей Курганской области ждет похолодание до минусовых значений и погода с осадками. О погоде на выходных сообщается на сайте курганского ЦГМС. «Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. <…> Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь» — говорится в прогнозе на 6—8 апреля. Ночью температура воздуха в эти дни понизится до -2 градусов по Цельсию. В субботу, 6 апреля, возможно усиление северного ветра до 6-11 (места до 16) м/с. Ближе к понедельнику, 8 апреля, ветер утихнет и начнется потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области температурные показатели достигнут аномальных характеристик. О потеплении предупреждалось на сайте ЦГМС региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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