Температурные показатели в Курганской области 5 апреля достигнут характеристик аномальной жары. Об этом говорится в прогнозе возникновения и развития ЧС, публикуемом МЧС Курганской области.
«Опасные явления: на территории области прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более», — сказано в информации. По данным Курганского ЦГМС на предстоящие сутки на территории Курганской области прогнозируется: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°; днем +13,+18°, местами +7,+12°.
На территории Кургана также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2,+4°, днем +15,+17°.
Власти предупреждали о потеплении и об ускорении таяния снега. В связи с этим на реках региона резко повышается уровень воды, что приводит к рискам наводнений. Сейчас от повышения уровня воды из-за половодья вынудило эвакуироваться из домов некоторых жителей Куртамыша. Какова там обстановка — читайте в трансляции URA.RU.
В Курганской области будет аномальная жара
Карта с сайте МЧС России по Курганской области
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Температурные показатели в Курганской области 5 апреля достигнут характеристик аномальной жары. Об этом говорится в прогнозе возникновения и развития ЧС, публикуемом МЧС Курганской области. «Опасные явления: на территории области прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более», — сказано в информации. По данным Курганского ЦГМС на предстоящие сутки на территории Курганской области прогнозируется: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°; днем +13,+18°, местами +7,+12°. На территории Кургана также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2,+4°, днем +15,+17°. Власти предупреждали о потеплении и об ускорении таяния снега. В связи с этим на реках региона резко повышается уровень воды, что приводит к рискам наводнений. Сейчас от повышения уровня воды из-за половодья вынудило эвакуироваться из домов некоторых жителей Куртамыша. Какова там обстановка — читайте в трансляции URA.RU.