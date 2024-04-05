Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Куртамыше из-за повышенного уровня воды в местной реке. Об этом сообщили в правительстве региона и глава округа Андрей Гвоздев
«На территории округа введен и сохраняется режим ЧС, работа комиссии по ЧС не прекращается», — информирует паблик главы администрации в соцсети «ВКонтакте». Прежде в Куртамыше был введен режим повышенной готовности, проведена частичная эвакуация жителей.
Глава округа сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и других спецслужб. Они вместе с другими спецслужбами помогают гражданам эвакуироваться.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области показали кадры ночной эвакуации и работы спецслужб в подтопленном Куртамыше. На месте работает замгубернатора Станислав Носков, представители прокуратуры и спецслужб.
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Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Куртамыше из-за повышенного уровня воды в местной реке. Об этом сообщили в правительстве региона и глава округа Андрей Гвоздев «На территории округа введен и сохраняется режим ЧС, работа комиссии по ЧС не прекращается», — информирует паблик главы администрации в соцсети «ВКонтакте». Прежде в Куртамыше был введен режим повышенной готовности, проведена частичная эвакуация жителей. Глава округа сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и других спецслужб. Они вместе с другими спецслужбами помогают гражданам эвакуироваться. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области показали кадры ночной эвакуации и работы спецслужб в подтопленном Куртамыше. На месте работает замгубернатора Станислав Носков, представители прокуратуры и спецслужб.