В Куртамыше из-за наводнения власти ввели режим ЧС. Видео

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, квадроцикл, спасатели
В курганском городе из-за наводнения ввели режим ЧС и работает МЧС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Куртамыше из-за повышенного уровня воды в местной реке. Об этом сообщили в правительстве региона и глава округа Андрей Гвоздев

«На территории округа введен и сохраняется режим ЧС, работа комиссии по ЧС не прекращается», — информирует паблик главы администрации в соцсети «ВКонтакте». Прежде в Куртамыше был введен режим повышенной готовности, проведена частичная эвакуация жителей.

Глава округа сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и других спецслужб. Они вместе с другими спецслужбами помогают гражданам эвакуироваться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области показали кадры ночной эвакуации и работы спецслужб в подтопленном Куртамыше. На месте работает замгубернатора Станислав Носков, представители прокуратуры и спецслужб.

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Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Куртамыше из-за повышенного уровня воды в местной реке. Об этом сообщили в правительстве региона и глава округа Андрей Гвоздев «На территории округа введен и сохраняется режим ЧС, работа комиссии по ЧС не прекращается», — информирует паблик главы администрации в соцсети «ВКонтакте». Прежде в Куртамыше был введен режим повышенной готовности, проведена частичная эвакуация жителей. Глава округа сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и других спецслужб. Они вместе с другими спецслужбами помогают гражданам эвакуироваться. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области показали кадры ночной эвакуации и работы спецслужб в подтопленном Куртамыше. На месте работает замгубернатора Станислав Носков, представители прокуратуры и спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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