В Кургане падают цены на аренду однокомнатных квартир

Средняя аренда квартиры в Кургане в октябре снизилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В октябре в Кургане наблюдается снижение стоимости долгосрочной аренды жилья. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе сейчас составляет 19,6 тысячи рублей. Такие данные предоставляет портал о недвижимости «Мир квартир».

«Нынешнее осеннее ралли на рынке аренды квартир получилось не только невыраженным, но и недолгим — сказался корректирующий эффект после прошлогоднего беспрецедентного скачка цен. Арендаторы оказались не готовы к таким запросам владельцев жилья», — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

В то время как цены на однокомнатные квартиры в Кургане снизились на 6,8%, арендодатели трехкомнатных квартир увеличили стоимость в среднем на 11,6%, что ставит Курган на второе место в рейтинге регионов с наибольшим ростом аренды трехкомнатных квартир. Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в городе составляет 24,4 тысячи рублей. Аналогичные тенденции изменения цен наблюдаются и в других городах России: снижение стоимости аренды отмечено в Кирове, Владимире, Саранске и Ярославле, а рост — во Владивостоке, Якутске, Сургуте и Московской области.

Продолжение после рекламы