В Кургане в гипермаркет внедрили робота-котика (архивное фото)
В курганском гипермаркете появился робот-продавец в образе кота, сообщает местный telegram-канал. Необычный сотрудник был замечен в торговом зале — устройство маневрирует между стеллажами, улыбаясь и подмигивая посетителям. На экране у него изображена мордочка кошки, а внутри — разнообразные шоколадные киндер-сюрпризы.
«„Котик“ шустро маневрирует между стеллажами, улыбается и подмигивает покупателям», — говорится в сообщении telegram-канала «45 и точка».
Ранее жители Кургана уже сталкивались с необычными «сотрудниками» в торговых точках и офисах — чаще всего этим становились настоящие кошки, которых даже официально назначали на должности в местных компаниях. Внедрение в гипермаркете робота-продавца в образе кота продолжает эту традицию и создает новый формат взаимодействия с клиентами, используя современные технологии.
