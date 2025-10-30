В курганском гипермаркете появился робот-продавец в образе кота, сообщает местный telegram-канал. Необычный сотрудник был замечен в торговом зале — устройство маневрирует между стеллажами, улыбаясь и подмигивая посетителям. На экране у него изображена мордочка кошки, а внутри — разнообразные шоколадные киндер-сюрпризы.

Ранее жители Кургана уже сталкивались с необычными «сотрудниками» в торговых точках и офисах — чаще всего этим становились настоящие кошки, которых даже официально назначали на должности в местных компаниях. Внедрение в гипермаркете робота-продавца в образе кота продолжает эту традицию и создает новый формат взаимодействия с клиентами, используя современные технологии.