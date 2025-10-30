Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане в гипермаркет начал работать робот. Видео

В Кургане в гипермаркет внедрили робота-котика
30 октября 2025 в 13:07
В Кургане в гипермаркет внедрили робота-котика (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В курганском гипермаркете появился робот-продавец в образе кота, сообщает местный telegram-канал. Необычный сотрудник был замечен в торговом зале — устройство маневрирует между стеллажами, улыбаясь и подмигивая посетителям. На экране у него изображена мордочка кошки, а внутри — разнообразные шоколадные киндер-сюрпризы.

«„Котик“ шустро маневрирует между стеллажами, улыбается и подмигивает покупателям», — говорится в сообщении telegram-канала «45 и точка».

Ранее жители Кургана уже сталкивались с необычными «сотрудниками» в торговых точках и офисах — чаще всего этим становились настоящие кошки, которых даже официально назначали на должности в местных компаниях. Внедрение в гипермаркете робота-продавца в образе кота продолжает эту традицию и создает новый формат взаимодействия с клиентами, используя современные технологии.

