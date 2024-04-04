В Пермском крае закрыли все ледовые переправы

Выход на весенний лед опасен для жизни
В Пермском крае перестали действовать все ледовые переправы. Последняя из прекратила свою работу в Гайнском муниципальном округе.
«В Гайнах закрыта последняя ледовая переправа через реку Кама, в районе урочища «Пернояг». Все ледовые переправы края перестали действовать. Всего их в регионе в зимний период было 13», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
В ведомстве напомнили, что выходить на весенний лед опасно для жизни. Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, грозит предупреждением или наложением административного штрафа.
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