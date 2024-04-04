04 апреля 2024

В Пермском крае закрыли все ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выход на весенний лед опасен для жизни
Выход на весенний лед опасен для жизни Фото:

В Пермском крае перестали действовать все ледовые переправы. Последняя из прекратила свою работу в Гайнском муниципальном округе.

«В Гайнах закрыта последняя ледовая переправа через реку Кама, в районе урочища «Пернояг». Все ледовые переправы края перестали действовать. Всего их в регионе в зимний период было 13», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что выходить на весенний лед опасно для жизни. Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, грозит предупреждением или наложением административного штрафа.

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В Пермском крае перестали действовать все ледовые переправы. Последняя из прекратила свою работу в Гайнском муниципальном округе. «В Гайнах закрыта последняя ледовая переправа через реку Кама, в районе урочища «Пернояг». Все ледовые переправы края перестали действовать. Всего их в регионе в зимний период было 13», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В ведомстве напомнили, что выходить на весенний лед опасно для жизни. Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, грозит предупреждением или наложением административного штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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