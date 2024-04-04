Жителей ЯНАО уравняют в правах с КМНС

05 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

В ЛДПР предложили распространить права КМНС на других жителей севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фракция ЛДПР в госдуме предложила наделить некоренных ямальцев приоритетными правами коренных народов на рыболовство. Об уравнивании возможностей жителей северных регионов сообщили в официальном telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД». «По мнению Леонида Слуцкого, такая норма будет справедливой по отношению к тем, кто родился или проживает на таких территориях как Север, Сибирь, Дальний Восток», — написали в официальном telegram-канале ЛДПР. Авторы поста отмечают, с предложением о подобном проекте в партию обратились сами жители северных регионов. При этом, новые права предлагают распространить не на всех — привилегии кроме урожденных северян получат лишь те, кто постоянно проживает на подобных территориях не менее 35 лет. В документе также предусмотрена возможность выделения собственного рыболовного участка и квоты на добычу водных биоресурсов. Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что в числе плюсов законопроекта — возможность сокращения случаев браконьерства. «В поселках, где кроме рыболовства нет другой работы, за браконьерство привлечен каждый пятый. Понятно, что есть те, кто на этом зарабатывает и вылавливает большими объемами, но есть и простые люди, для которых это единственный способ хоть как-то прокормиться. Почему бы не дать возможность заниматься своим промыслом тем, кто всю жизнь провел в тяжелых условиях крайнего севера», — пояснил Вершинин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фракция ЛДПР в госдуме предложила наделить некоренных ямальцев приоритетными правами коренных народов на рыболовство. Об уравнивании возможностей жителей северных регионов сообщили в официальном telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД». «По мнению Леонида Слуцкого, такая норма будет справедливой по отношению к тем, кто родился или проживает на таких территориях как Север, Сибирь, Дальний Восток», — написали в официальном telegram-канале ЛДПР. Авторы поста отмечают, с предложением о подобном проекте в партию обратились сами жители северных регионов. При этом, новые права предлагают распространить не на всех — привилегии кроме урожденных северян получат лишь те, кто постоянно проживает на подобных территориях не менее 35 лет. В документе также предусмотрена возможность выделения собственного рыболовного участка и квоты на добычу водных биоресурсов. Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что в числе плюсов законопроекта — возможность сокращения случаев браконьерства. «В поселках, где кроме рыболовства нет другой работы, за браконьерство привлечен каждый пятый. Понятно, что есть те, кто на этом зарабатывает и вылавливает большими объемами, но есть и простые люди, для которых это единственный способ хоть как-то прокормиться. Почему бы не дать возможность заниматься своим промыслом тем, кто всю жизнь провел в тяжелых условиях крайнего севера», — пояснил Вершинин.