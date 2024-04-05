112: Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем

05 апреля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Николая Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем, пишут СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев доставлен в больницу. Об этом сообщает источник telegram-канала «112». «Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем», — говорится в материале. За певцом наблюдает личный врач. Расторгуеву проведут полное обследование. Также будет восстановлен кардиовертер, который ранее ему имплантировали. Официальной информации по этому поводу нет. Telegram-канал Shot пишет о плановой проверке сердца. Дополнено 17:26: Расторгуев опроверг новости о своей госпитализации. «Чушь собачья, уже бесит все», — заявил он, передает telegram-канал Zvezdanews. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев доставлен в больницу. Об этом сообщает источник telegram-канала «112». «Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем», — говорится в материале. За певцом наблюдает личный врач. Расторгуеву проведут полное обследование. Также будет восстановлен кардиовертер, который ранее ему имплантировали. Официальной информации по этому поводу нет. Telegram-канал Shot пишет о плановой проверке сердца. Дополнено 17:26: Расторгуев опроверг новости о своей госпитализации. «Чушь собачья, уже бесит все», — заявил он, передает telegram-канал Zvezdanews.