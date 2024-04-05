112: Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем

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Концерт Любэ. Тюмень , расторгуев николай, любэ, группа любэ
Николая Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем, пишут СМИ Фото:

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев доставлен в больницу. Об этом сообщает источник telegram-канала «112».

«Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем», — говорится в материале. За певцом наблюдает личный врач. Расторгуеву проведут полное обследование. Также будет восстановлен кардиовертер, который ранее ему имплантировали. Официальной информации по этому поводу нет. Telegram-канал Shot пишет о плановой проверке сердца.

Дополнено 17:26:

Расторгуев опроверг новости о своей госпитализации. «Чушь собачья, уже бесит все», — заявил он, передает telegram-канал Zvezdanews.

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев доставлен в больницу. Об этом сообщает источник telegram-канала «112». «Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем», — говорится в материале. За певцом наблюдает личный врач. Расторгуеву проведут полное обследование. Также будет восстановлен кардиовертер, который ранее ему имплантировали. Официальной информации по этому поводу нет. Telegram-канал Shot пишет о плановой проверке сердца. Дополнено 17:26: Расторгуев опроверг новости о своей госпитализации. «Чушь собачья, уже бесит все», — заявил он, передает telegram-канал Zvezdanews.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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