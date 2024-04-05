112: Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев доставлен в больницу. Об этом сообщает источник telegram-канала «112».
«Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем», — говорится в материале. За певцом наблюдает личный врач. Расторгуеву проведут полное обследование. Также будет восстановлен кардиовертер, который ранее ему имплантировали. Официальной информации по этому поводу нет. Telegram-канал Shot пишет о плановой проверке сердца.
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Расторгуев опроверг новости о своей госпитализации. «Чушь собачья, уже бесит все», — заявил он, передает telegram-канал Zvezdanews.
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