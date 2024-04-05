В Киеве дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
В шоколаде из гуманитарного набора содержались наркотики Фото:

В Киеве двух детей доставили в больницу из-за отравления гуманитарным шоколадом, в котором оказался каннабис. Об этом сообщила Киевская городская детская клиническая больница №1 в социальных сетях.

«Госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, с недомоганием, рвотой, младший ребенок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис», — сообщило медучреждение на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

По данным больницы, накануне дети ели шоколад, который привезли в Киев как гуманитарную помощь. Из-за наркотика возникли симптомы отравления и детей отвезли в медучреждение.

Ранее URA.RU писало, что киевский вице-премьер Ирина Верещук заявила о принудительной эвакуации детей из Авдеевки. По ее словам, были эвакуированы девять населенных пунктов.

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В Киеве двух детей доставили в больницу из-за отравления гуманитарным шоколадом, в котором оказался каннабис. Об этом сообщила Киевская городская детская клиническая больница №1 в социальных сетях. «Госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, с недомоганием, рвотой, младший ребенок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис», — сообщило медучреждение на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). По данным больницы, накануне дети ели шоколад, который привезли в Киев как гуманитарную помощь. Из-за наркотика возникли симптомы отравления и детей отвезли в медучреждение. Ранее URA.RU писало, что киевский вице-премьер Ирина Верещук заявила о принудительной эвакуации детей из Авдеевки. По ее словам, были эвакуированы девять населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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