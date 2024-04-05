В Киеве дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

В Киеве двух детей доставили в больницу из-за отравления гуманитарным шоколадом, в котором оказался каннабис. Об этом сообщила Киевская городская детская клиническая больница №1 в социальных сетях.
«Госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, с недомоганием, рвотой, младший ребенок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис», — сообщило медучреждение на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).
По данным больницы, накануне дети ели шоколад, который привезли в Киев как гуманитарную помощь. Из-за наркотика возникли симптомы отравления и детей отвезли в медучреждение.
Ранее URA.RU писало, что киевский вице-премьер Ирина Верещук заявила о принудительной эвакуации детей из Авдеевки. По ее словам, были эвакуированы девять населенных пунктов.
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