19 марта 2024

В Киев заявили о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов под Авдеевкой

Верещук: Киев ведет принудительную эвакуацию детей из ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине объявили принудительную эвакуацию детей (архивное фото) Фото:
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Принудительная эвакуация детей проводится в девяти населенных пунктах под Авдеевкой на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«Она (принудительная эвакуация детей — ред.) уже идет. Это и Авдеевка, <…>. Там девять населенных пунктов», — сказала Верещук в эфире украинского ТВ.

Киев часто объявляет о принудительной эвакуации в разных регионах. Ранее власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса, напоминает RT. В июле 2023 года Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом.

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Принудительная эвакуация детей проводится в девяти населенных пунктах под Авдеевкой на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Она (принудительная эвакуация детей — ред.) уже идет. Это и Авдеевка, <…>. Там девять населенных пунктов», — сказала Верещук в эфире украинского ТВ. Киев часто объявляет о принудительной эвакуации в разных регионах. Ранее власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса, напоминает RT. В июле 2023 года Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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