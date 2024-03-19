В Киев заявили о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов под Авдеевкой

Верещук: Киев ведет принудительную эвакуацию детей из ДНР

19 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

На Украине объявили принудительную эвакуацию детей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принудительная эвакуация детей проводится в девяти населенных пунктах под Авдеевкой на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Она (принудительная эвакуация детей — ред.) уже идет. Это и Авдеевка, <…>. Там девять населенных пунктов», — сказала Верещук в эфире украинского ТВ. Киев часто объявляет о принудительной эвакуации в разных регионах. Ранее власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса, напоминает RT. В июле 2023 года Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принудительная эвакуация детей проводится в девяти населенных пунктах под Авдеевкой на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. «Она (принудительная эвакуация детей — ред.) уже идет. Это и Авдеевка, <…>. Там девять населенных пунктов», — сказала Верещук в эфире украинского ТВ. Киев часто объявляет о принудительной эвакуации в разных регионах. Ранее власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса, напоминает RT. В июле 2023 года Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом.