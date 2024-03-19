В Киев заявили о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов под Авдеевкой

Принудительная эвакуация детей проводится в девяти населенных пунктах под Авдеевкой на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
«Она (принудительная эвакуация детей — ред.) уже идет. Это и Авдеевка, <…>. Там девять населенных пунктов», — сказала Верещук в эфире украинского ТВ.
Киев часто объявляет о принудительной эвакуации в разных регионах. Ранее власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса, напоминает RT. В июле 2023 года Киев объявил эвакуацию детей из семи населенных пунктов рядом с Бахмутом.
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