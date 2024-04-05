Пермская мэрия нашла хитрый способ оказания помощи фронту

Мэрия Перми передает на СВО пять своих УАЗиков
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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва, уаз, логотип
УАЗики оценены в 735 тысяч рублей Фото:

Администрация Перми намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. На рассмотрение гордумы мэр Эдуард Соснин внес проект решения о передаче автомобилей, которые находятся в собственности города, Российской Федерации. Документ опубликован на сайте думы. Машины сейчас никак не используются. Раньше для помощи фронту муниципальное имущество не передавалось.

«Проектом решения предусмотрена безвозмездная передача из собственности муниципального образования в собственность Российской Федерации автомобилей УАЗ в количестве пяти единиц. Указанные автомобили не используются и не планируются к использованию для решений вопросов местного значения», — говорится в пояснительной записке. Общая стоимость передаваемого имущества составляет свыше 735 тысяч рублей.

Ранее машины были в пользовании муниципального предприятия «Ветеран». Их использовали для доставки пенсий. Но это предприятие было ликвидировано. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU пояснили, что после принятия решения гордумой машины будут переданы сразу в войсковую часть.

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Администрация Перми намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. На рассмотрение гордумы мэр Эдуард Соснин внес проект решения о передаче автомобилей, которые находятся в собственности города, Российской Федерации. Документ опубликован на сайте думы. Машины сейчас никак не используются. Раньше для помощи фронту муниципальное имущество не передавалось. «Проектом решения предусмотрена безвозмездная передача из собственности муниципального образования в собственность Российской Федерации автомобилей УАЗ в количестве пяти единиц. Указанные автомобили не используются и не планируются к использованию для решений вопросов местного значения», — говорится в пояснительной записке. Общая стоимость передаваемого имущества составляет свыше 735 тысяч рублей. Ранее машины были в пользовании муниципального предприятия «Ветеран». Их использовали для доставки пенсий. Но это предприятие было ликвидировано. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU пояснили, что после принятия решения гордумой машины будут переданы сразу в войсковую часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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