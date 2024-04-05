Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Арианту» и Антиповым на 105 млрд рублей

Иск генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК удовлетворен. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области. Также он признал законным требование об изъятии в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций в Челябинской, Свердловской и Курганской областях
«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворен полностью», — указано в картотеке.
Требование надзорного ведомства было адресовано Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. А также выступавшим совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес Александру Аристову, Людмиле Аристовой, их дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову.
Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов.
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