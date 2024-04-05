Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Арианту» и Антиповым на 105 млрд рублей

Акции «Арианта» изъяты в пользу государства
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Закрытое заседание длилось практически весь день Фото:

Иск генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК удовлетворен. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области. Также он признал законным требование об изъятии в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций в Челябинской, Свердловской и Курганской областях

«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворен полностью», — указано в картотеке.

Требование надзорного ведомства было адресовано Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. А также выступавшим совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес Александру Аристову, Людмиле Аристовой, их дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов.

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Иск генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК удовлетворен. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области. Также он признал законным требование об изъятии в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций в Челябинской, Свердловской и Курганской областях «Судебное заседание завершено. Иск удовлетворен полностью», — указано в картотеке. Требование надзорного ведомства было адресовано Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. А также выступавшим совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес Александру Аристову, Людмиле Аристовой, их дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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