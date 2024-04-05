Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Арианту» и Антиповым на 105 млрд рублей

Акции «Арианта» изъяты в пользу государства

05 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Закрытое заседание длилось практически весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иск генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК удовлетворен. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области. Также он признал законным требование об изъятии в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций в Челябинской, Свердловской и Курганской областях «Судебное заседание завершено. Иск удовлетворен полностью», — указано в картотеке. Требование надзорного ведомства было адресовано Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. А также выступавшим совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес Александру Аристову, Людмиле Аристовой, их дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иск генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК удовлетворен. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области. Также он признал законным требование об изъятии в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций в Челябинской, Свердловской и Курганской областях «Судебное заседание завершено. Иск удовлетворен полностью», — указано в картотеке. Требование надзорного ведомства было адресовано Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. А также выступавшим совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес Александру Аристову, Людмиле Аристовой, их дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами компании до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов.