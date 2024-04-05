В Пермском крае отличившимся ученикам хотят увеличить премии

Выплаты ученикам, получившим знак «Гордость Пермского края» хотят повысить вдвое

Размер выплаты планируют увеличить в два раза Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Пермском крае планируют увеличить выплаты учащимся в возрасте от 14 дет до 21 года, которых наградили знаком отличия. С 2025 года размер премии может вырасти в два раза. Соответствующий проект закона в региональный парламент внес губернатор Дмитрий Махонин.

«В случае принятия законопроекта единовременную премию обучающимся, которые награждаются знаком отличия Пермского края, увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Выплаты начнутся начнется с 2025 года. На реализацию проекта планируется дополнительно направить средства из краевого бюджета. Сумма составит более 3 млн рублей ежегодно», — сообщил telegram-канал заксобрания региона.

Проект закона также предусматривает расширение списка номинаций, по которым вручается знак отличия. Перечень предлагается дополнить номинацией «патриотика». Выдвигать кандидатов также смогут федеральные общеобразовательные организации и структурные подразделения федеральных образовательных организаций высшего образования. Законопроект будет рассмотрен заксобранием региона в апреле.

Знаком отличия «Гордость Пермского края» в регионе награждают учеников, проявивших выдающиеся способности в учебной, научной, общественной и других видах деятельности. Помимо вручения знака, отличившихся также поощряют выплатой единовременной премии. Ежегодно ее получают около трех тысяч человек.