04 апреля 2024

Мошенники представились жительнице ЯНАО силовиками и похитили у нее миллионы рублей

Жительницу Тарко-Сале лжесиловики обманули на семь миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевшая оформила на себя кредиты и отдала их мошенникам Фото:

Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за силовиков и сотрудников банка, потеряв несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В период с 25 января по 30 марта женщине поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представляясь сотрудниками ФСБ, Следственного комитета, банка, под предлогом увода ее от подозрения в помощи ВСУ, убедили заявительницу оформить несколько кредитов, после чего обналичить кредитные средства и личные накопления и перевести их на счета, указанные злоумышленниками», — говорится в пресс-релизе ведомства. Будучи в заблуждении, жительница Тарко-Сале перевела 7 миллионов 510 тысяч рублей, из которых один миллион — ее сбережения, а остальные кредитные средства.

В отношении данного инцидента следственным отделом ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и поиска преступников.

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Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за силовиков и сотрудников банка, потеряв несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В период с 25 января по 30 марта женщине поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представляясь сотрудниками ФСБ, Следственного комитета, банка, под предлогом увода ее от подозрения в помощи ВСУ, убедили заявительницу оформить несколько кредитов, после чего обналичить кредитные средства и личные накопления и перевести их на счета, указанные злоумышленниками», — говорится в пресс-релизе ведомства. Будучи в заблуждении, жительница Тарко-Сале перевела 7 миллионов 510 тысяч рублей, из которых один миллион — ее сбережения, а остальные кредитные средства. В отношении данного инцидента следственным отделом ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и поиска преступников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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