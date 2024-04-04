Мошенники представились жительнице ЯНАО силовиками и похитили у нее миллионы рублей

Жительницу Тарко-Сале лжесиловики обманули на семь миллионов рублей

05 апреля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Потерпевшая оформила на себя кредиты и отдала их мошенникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за силовиков и сотрудников банка, потеряв несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В период с 25 января по 30 марта женщине поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представляясь сотрудниками ФСБ, Следственного комитета, банка, под предлогом увода ее от подозрения в помощи ВСУ, убедили заявительницу оформить несколько кредитов, после чего обналичить кредитные средства и личные накопления и перевести их на счета, указанные злоумышленниками», — говорится в пресс-релизе ведомства. Будучи в заблуждении, жительница Тарко-Сале перевела 7 миллионов 510 тысяч рублей, из которых один миллион — ее сбережения, а остальные кредитные средства. В отношении данного инцидента следственным отделом ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и поиска преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за силовиков и сотрудников банка, потеряв несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В период с 25 января по 30 марта женщине поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представляясь сотрудниками ФСБ, Следственного комитета, банка, под предлогом увода ее от подозрения в помощи ВСУ, убедили заявительницу оформить несколько кредитов, после чего обналичить кредитные средства и личные накопления и перевести их на счета, указанные злоумышленниками», — говорится в пресс-релизе ведомства. Будучи в заблуждении, жительница Тарко-Сале перевела 7 миллионов 510 тысяч рублей, из которых один миллион — ее сбережения, а остальные кредитные средства. В отношении данного инцидента следственным отделом ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и поиска преступников.