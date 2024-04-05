Росстат: ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году

05 апреля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Российская экономика за 2023 год выросла на 3,6%, сообщает Росстат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За предыдущий год ВВП России вырос на 3,6%. Такими данными делится Росстат. «На увеличение ВВП (3,6%) наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспортировки и хранение, оптовая и розничная торговля», — сообщает Росстат на своем сайте . Также на рост ВВП повлияло и увеличение внутреннего спроса. Новость по теме Мишустин заявил о росте ВВП: главные цифры из отчета правительства Наибольшие изменения были зафиксированы во второй квартале 2023 года. Они связаны с увеличением спроса на продукцию домашних домохозяйств. Индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 года составил 107%. До этого глава правительства Михаил Мишустин сообщил такие же данные роста ВВП. По его словам, этот показатель вдвое больше, чем в других странах. Подробнее, почему это произошло, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За предыдущий год ВВП России вырос на 3,6%. Такими данными делится Росстат. «На увеличение ВВП (3,6%) наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспортировки и хранение, оптовая и розничная торговля», — сообщает Росстат на своем сайте. Также на рост ВВП повлияло и увеличение внутреннего спроса. Наибольшие изменения были зафиксированы во второй квартале 2023 года. Они связаны с увеличением спроса на продукцию домашних домохозяйств. Индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 года составил 107%. До этого глава правительства Михаил Мишустин сообщил такие же данные роста ВВП. По его словам, этот показатель вдвое больше, чем в других странах. Подробнее, почему это произошло, — в материале URA.RU.