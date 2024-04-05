Росстат: ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году

За предыдущий год ВВП России вырос на 3,6%. Такими данными делится Росстат.
«На увеличение ВВП (3,6%) наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспортировки и хранение, оптовая и розничная торговля», — сообщает Росстат на своем сайте. Также на рост ВВП повлияло и увеличение внутреннего спроса.
Наибольшие изменения были зафиксированы во второй квартале 2023 года. Они связаны с увеличением спроса на продукцию домашних домохозяйств. Индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 года составил 107%.
До этого глава правительства Михаил Мишустин сообщил такие же данные роста ВВП. По его словам, этот показатель вдвое больше, чем в других странах. Подробнее, почему это произошло, — в материале URA.RU.
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За предыдущий год ВВП России вырос на 3,6%. Такими данными делится Росстат. «На увеличение ВВП (3,6%) наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспортировки и хранение, оптовая и розничная торговля», — сообщает Росстат на своем сайте. Также на рост ВВП повлияло и увеличение внутреннего спроса. Наибольшие изменения были зафиксированы во второй квартале 2023 года. Они связаны с увеличением спроса на продукцию домашних домохозяйств. Индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 года составил 107%. До этого глава правительства Михаил Мишустин сообщил такие же данные роста ВВП. По его словам, этот показатель вдвое больше, чем в других странах. Подробнее, почему это произошло, — в материале URA.RU.