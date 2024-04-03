Мишустин заявил о росте ВВП: главные цифры из отчета правительства

Мишустин сообщил о росте ВВП за год

03 апреля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Глава правительства перед началом заседания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете в Госдуме рассказал о рекордных цифрах развития страны, которых удалось достичь благодаря эффективной работе правительства и парламентариев. URA.RU приводит озвученные премьером достижения, которые, по его словам, позволили России противостоять беспрецедентным санкциям недружественных государств. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU вело трансляцию отчета премьера. Влияние санкций на экономику и уровень Госдолга Доходы бюджета за 2023 год вросли почти до 30 трлн рублей, сказал Мишустин. От санкций, по его словам, больше пострадали компании Запада, которые были вынуждены прекратить взаимодействие с Россией и уступить место странам Евразийского союза и отечественным производителям. Уровень госдолга составил 17%, что гораздо ниже показателей в западных странах, отметил Мишустин. Расходы на обслуживание долга увеличились из-за роста стоимости займов, добавил премьер. Снижение безработицы Безработица в России сократилась практически вдвое к 2023 году, во многом из-за развития экономики и стимулирования со стороны всех ветвей власти. «В еврозоне она [безработица] более чем в два раза выше российской», — сравнил политик. Долгосрочные отношения с инвесторами Объем инвестиций увеличился примерно на 10%, это еще один рекорд за последние 12 лет, заявил Мишустин. Одобрено 36 крупных проектов на сумму порядка 800 млрд рублей, десять из них уже удалось запустить. Премьер пояснил, что предприниматели делят риски с государством, благодаря чему подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму порядка четырех трлн рублей. Также через фонд национального благосостояние профинансировано 17 долгосрочных проектов на сумму более чем один трлн рублей. Исполнение бюджета Исполнение бюджета, по словам Мишустина, приблизилось к 100%. По его словам, это лучший результат за последние годы. Недвижимость и возможности ипотеки В 2023 были возведены рекордные для современной России 110 млн квадратных метров жилья. Во многом, положительной динамики удалось добиться за счет ипотечных программ: семейная ипотека, дальневосточная и для IТ-сферы. «Свои условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей», — заявил Мишустин. Оборонная мощь государства Рост свыше 21% продемонстрировал машиностроительный комплекс: выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения — в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки — в девять раз. Премьер отметил, что в авиации было запущено сразу несколько проектов: введено в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах и увеличение промышленного производства, снизив зависимость от иностранных поставщиков. «В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов. Наши специалисты стараются скорее запустить и серию несколько проектов беспилотных авиационных системах. Мы приняли стратегию развития этого важного направления, утвердили национальный проект», — резюмировал Мишустин. Рекордное законотворчество «Госдума приняла в 2023 году рекордные 694 закона, из которых 332 — по инициативе правительства, сказал Мишустин. Также он отметил, что кабмин направил более 100 поправок к законопроектам, которые депутаты приняли в первом чтении. «Качеству и скорости принятия решений способствовала серьезная цифровизация», — заключил глава правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете в Госдуме рассказал о рекордных цифрах развития страны, которых удалось достичь благодаря эффективной работе правительства и парламентариев. URA.RU приводит озвученные премьером достижения, которые, по его словам, позволили России противостоять беспрецедентным санкциям недружественных государств. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. URA.RU вело трансляцию отчета премьера. Доходы бюджета за 2023 год вросли почти до 30 трлн рублей, сказал Мишустин. От санкций, по его словам, больше пострадали компании Запада, которые были вынуждены прекратить взаимодействие с Россией и уступить место странам Евразийского союза и отечественным производителям. Уровень госдолга составил 17%, что гораздо ниже показателей в западных странах, отметил Мишустин. Расходы на обслуживание долга увеличились из-за роста стоимости займов, добавил премьер. Безработица в России сократилась практически вдвое к 2023 году, во многом из-за развития экономики и стимулирования со стороны всех ветвей власти. «В еврозоне она [безработица] более чем в два раза выше российской», — сравнил политик. Объем инвестиций увеличился примерно на 10%, это еще один рекорд за последние 12 лет, заявил Мишустин. Одобрено 36 крупных проектов на сумму порядка 800 млрд рублей, десять из них уже удалось запустить. Премьер пояснил, что предприниматели делят риски с государством, благодаря чему подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму порядка четырех трлн рублей. Также через фонд национального благосостояние профинансировано 17 долгосрочных проектов на сумму более чем один трлн рублей. Исполнение бюджета, по словам Мишустина, приблизилось к 100%. По его словам, это лучший результат за последние годы. В 2023 были возведены рекордные для современной России 110 млн квадратных метров жилья. Во многом, положительной динамики удалось добиться за счет ипотечных программ: семейная ипотека, дальневосточная и для IТ-сферы. «Свои условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей», — заявил Мишустин. Рост свыше 21% продемонстрировал машиностроительный комплекс: выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения — в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки — в девять раз. Премьер отметил, что в авиации было запущено сразу несколько проектов: введено в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах и увеличение промышленного производства, снизив зависимость от иностранных поставщиков. «В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов. Наши специалисты стараются скорее запустить и серию несколько проектов беспилотных авиационных системах. Мы приняли стратегию развития этого важного направления, утвердили национальный проект», — резюмировал Мишустин. «Госдума приняла в 2023 году рекордные 694 закона, из которых 332 — по инициативе правительства, сказал Мишустин. Также он отметил, что кабмин направил более 100 поправок к законопроектам, которые депутаты приняли в первом чтении. «Качеству и скорости принятия решений способствовала серьезная цифровизация», — заключил глава правительства.