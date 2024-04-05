В ХМАО ввели новые меры поддержки многодетных семей

06 апреля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Число получателей мер поддержки возрастет с 43 до 60 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО меры поддержки будут предоставляться многодетной семье до достижения старшего из детей 23 лет при определенных условиях. Также можно получить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг гражданами, награжденными региональными медалями «Материнская слава» и «Отцовская слава». Об этом сообщило правительство региона. «Установлена норма о социальной поддержке многодетных семей с учетом возраста старшего ребенка — до 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения. Установлено право на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданами, награжденными медалями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Материнская слава“ и „Отцовская слава“» — написало правительство региона на официальном сайте. Кроме того, была продлена ежемесячная денежная выплата на проезд на каждого обучающегося до 23 лет. Студент не должен быть в браке, обязан получать профессиональное образование по очной форме обучения до 31 декабря 2026 года. По словам директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, число получателей мер поддержки возрастет с 43 до 60 тысяч рублей. «Предложения поддержаны родительским сообществом, многодетными семьями Югры», — сообщила руководитель регионального ведомства. Правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО меры поддержки будут предоставляться многодетной семье до достижения старшего из детей 23 лет при определенных условиях. Также можно получить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг гражданами, награжденными региональными медалями «Материнская слава» и «Отцовская слава». Об этом сообщило правительство региона. «Установлена норма о социальной поддержке многодетных семей с учетом возраста старшего ребенка — до 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения. Установлено право на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданами, награжденными медалями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Материнская слава“ и „Отцовская слава“» — написало правительство региона на официальном сайте. Кроме того, была продлена ежемесячная денежная выплата на проезд на каждого обучающегося до 23 лет. Студент не должен быть в браке, обязан получать профессиональное образование по очной форме обучения до 31 декабря 2026 года. По словам директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, число получателей мер поддержки возрастет с 43 до 60 тысяч рублей. «Предложения поддержаны родительским сообществом, многодетными семьями Югры», — сообщила руководитель регионального ведомства. Правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот.