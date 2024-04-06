06 апреля 2024

Вода в Тоболе у Кургана выросла на полметра за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , тобол, наводнение, весна, дамба кургана
Вода в Тоболе выросла на 43 сантиметра за сутки, передает администрация Кургана Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 43 сантиметра за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уровень воды в Тоболе у Кургана на 08:00 часов 7 апреля 2024 года составляет 290 сантиметров над нулем поста. За сутки он увеличился на 43 сантиметра», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Ранее курганские власти опубликовали список округов, жителей которых могут эвакуировать. В зону паводка попали Белозерский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский и Притобольный округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 43 сантиметра за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Уровень воды в Тоболе у Кургана на 08:00 часов 7 апреля 2024 года составляет 290 сантиметров над нулем поста. За сутки он увеличился на 43 сантиметра», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее курганские власти опубликовали список округов, жителей которых могут эвакуировать. В зону паводка попали Белозерский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский и Притобольный округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...