Вода в Тоболе у Кургана выросла на полметра за сутки

Вода в Тоболе выросла на 43 сантиметра за сутки, передает администрация Кургана
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 43 сантиметра за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Уровень воды в Тоболе у Кургана на 08:00 часов 7 апреля 2024 года составляет 290 сантиметров над нулем поста. За сутки он увеличился на 43 сантиметра», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Ранее курганские власти опубликовали список округов, жителей которых могут эвакуировать. В зону паводка попали Белозерский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский и Притобольный округа.
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