Вода в Тоболе у Кургана выросла на полметра за сутки

07 апреля 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе выросла на 43 сантиметра за сутки, передает администрация Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 43 сантиметра за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Уровень воды в Тоболе у Кургана на 08:00 часов 7 апреля 2024 года составляет 290 сантиметров над нулем поста. За сутки он увеличился на 43 сантиметра», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее курганские власти опубликовали список округов, жителей которых могут эвакуировать. В зону паводка попали Белозерский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский и Притобольный округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 43 сантиметра за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Уровень воды в Тоболе у Кургана на 08:00 часов 7 апреля 2024 года составляет 290 сантиметров над нулем поста. За сутки он увеличился на 43 сантиметра», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее курганские власти опубликовали список округов, жителей которых могут эвакуировать. В зону паводка попали Белозерский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский и Притобольный округа.