05 апреля 2024

Власти Курганской области назвали пять округов, которым угрожает эвакуация

Власти Курганской области: пяти округам угрожает эвакуация из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
Стали известны округа, которым грозит подтопление в Курганской области Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Информация об этом опубликована в паблике регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«ГУ МЧС России по Курганской области и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информирует жителей региона о территориях, которые могут попасть в зону возможного подтопления. В зону паводка попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа», — говорится в сообщении представителей властей региона.

По данным пресс-службы губернатора Курганской области, а также согласно информации ГУ МЧС России по Курганской области — в зоне паводка находятся следующие населенные пункты:

Курганские округа, находящиеся в зоне паводка
Курганские округа, находящиеся в зоне паводка

Ранее власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Информация об этом опубликована в паблике регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «ГУ МЧС России по Курганской области и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информирует жителей региона о территориях, которые могут попасть в зону возможного подтопления. В зону паводка попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа», — говорится в сообщении представителей властей региона. По данным пресс-службы губернатора Курганской области, а также согласно информации ГУ МЧС России по Курганской области — в зоне паводка находятся следующие населенные пункты: Ранее власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...