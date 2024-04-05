Власти Курганской области назвали пять округов, которым угрожает эвакуация

В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Информация об этом опубликована в паблике регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».
«ГУ МЧС России по Курганской области и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информирует жителей региона о территориях, которые могут попасть в зону возможного подтопления. В зону паводка попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа», — говорится в сообщении представителей властей региона.
По данным пресс-службы губернатора Курганской области, а также согласно информации ГУ МЧС России по Курганской области — в зоне паводка находятся следующие населенные пункты:
Курганские округа, находящиеся в зоне паводка
Скрин: паблик правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Ранее власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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В Курганской области власти обнародовали список округов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Информация об этом опубликована в паблике регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «ГУ МЧС России по Курганской области и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций информирует жителей региона о территориях, которые могут попасть в зону возможного подтопления. В зону паводка попали Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Белозерский округа», — говорится в сообщении представителей властей региона. По данным пресс-службы губернатора Курганской области, а также согласно информации ГУ МЧС России по Курганской области — в зоне паводка находятся следующие населенные пункты: Ранее власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.