Мексика разорвала отношения с Эквадором из-за штурма и ареста дипломата

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ЧМ-2018. 44 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, флаг мексики, болельщики сборной мексики, мексика, мексиканцы
Мексика считает штурм эквадорской полиции вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики Фото:

Мексика разорвала отношения с Эквадором. Это произошло на фоне штурма южноамериканской полиции в мексиканское посольство для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — заявил мексиканский президент. Он отметил, что Глас является беженцем, который просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми столкнулся.

По мнению властей Эквадора, решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу — незаконно. Как сообщало ТАСС, бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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Мексика разорвала отношения с Эквадором. Это произошло на фоне штурма южноамериканской полиции в мексиканское посольство для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — заявил мексиканский президент. Он отметил, что Глас является беженцем, который просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми столкнулся. По мнению властей Эквадора, решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу — незаконно. Как сообщало ТАСС, бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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