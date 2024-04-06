Мексика разорвала отношения с Эквадором из-за штурма и ареста дипломата

06 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Мексика считает штурм эквадорской полиции вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мексика разорвала отношения с Эквадором. Это произошло на фоне штурма южноамериканской полиции в мексиканское посольство для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — заявил мексиканский президент. Он отметил, что Глас является беженцем, который просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми столкнулся. По мнению властей Эквадора, решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу — незаконно. Как сообщало ТАСС, бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мексика разорвала отношения с Эквадором. Это произошло на фоне штурма южноамериканской полиции в мексиканское посольство для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — заявил мексиканский президент. Он отметил, что Глас является беженцем, который просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми столкнулся. По мнению властей Эквадора, решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу — незаконно. Как сообщало ТАСС, бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции.