Мексика разорвала отношения с Эквадором из-за штурма и ареста дипломата

Мексика разорвала отношения с Эквадором. Это произошло на фоне штурма южноамериканской полиции в мексиканское посольство для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х.
«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — заявил мексиканский президент. Он отметил, что Глас является беженцем, который просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми столкнулся.
По мнению властей Эквадора, решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу — незаконно. Как сообщало ТАСС, бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции.
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