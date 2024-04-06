РИАН: ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел,  stock
Российские военные атаковали ВСУ в Николаевской области, передает Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Те разместились на территории базы отдыха в районе побережья Очакова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВС РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сам координатор подчеркнул, что в настоящий момент территория находится под полным контролем украинских военных. Мирных гражданских там нет, так как территория закрыта блокпостами.

Военкоры РФ отмечали, что по украинским солдатам в Николаевской области удар был нанесен еще с утра. Также они сообщали, что была атакована часть Запорожской области, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ. Также отмечался удар по Харькову. В свою очередь, Киев нанес артиллерийский удар по жилой части Белгорода.

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Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Те разместились на территории базы отдыха в районе побережья Очакова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «ВС РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сам координатор подчеркнул, что в настоящий момент территория находится под полным контролем украинских военных. Мирных гражданских там нет, так как территория закрыта блокпостами. Военкоры РФ отмечали, что по украинским солдатам в Николаевской области удар был нанесен еще с утра. Также они сообщали, что была атакована часть Запорожской области, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ. Также отмечался удар по Харькову. В свою очередь, Киев нанес артиллерийский удар по жилой части Белгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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