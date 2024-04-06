РИАН: ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ

06 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Российские военные атаковали ВСУ в Николаевской области, передает Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Те разместились на территории базы отдыха в районе побережья Очакова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «ВС РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сам координатор подчеркнул, что в настоящий момент территория находится под полным контролем украинских военных. Мирных гражданских там нет, так как территория закрыта блокпостами. Военкоры РФ отмечали, что по украинским солдатам в Николаевской области удар был нанесен еще с утра. Также они сообщали, что была атакована часть Запорожской области, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ. Также отмечался удар по Харькову. В свою очередь, Киев нанес артиллерийский удар по жилой части Белгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Те разместились на территории базы отдыха в районе побережья Очакова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «ВС РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сам координатор подчеркнул, что в настоящий момент территория находится под полным контролем украинских военных. Мирных гражданских там нет, так как территория закрыта блокпостами. Военкоры РФ отмечали, что по украинским солдатам в Николаевской области удар был нанесен еще с утра. Также они сообщали, что была атакована часть Запорожской области, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ. Также отмечался удар по Харькову. В свою очередь, Киев нанес артиллерийский удар по жилой части Белгорода.