На Украине сообщают о мощных взрывах в Запорожье: карта спецоперации 6 апреля

«Общественное»: в контролируемом Киевом Запорожье произошли мощные взрывы

06 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

О взрывах в Запорожской области сообщали украинские СМИ, а также российские военкоры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С утра 6 апреля украинские СМИ сообщают о мощных ударах по части Запорожской области, которая находится под киевским контролем. Об этом пишет украинский telegram-канал «Общественное». В свою очередь, Украина атаковала Белгород. Удар был нанесен по жилым районам города. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Взрывы в Запорожье и атаки по Белгороду В Запорожье прогремели взрывы, передает украинский telegram-канал «Общественное», а также издание ТСН. Об этом же пишут и другие мониторинговые каналы. Отмечается, что атакована область, которая в настоящий момент находится под контролем Украины. При этом в Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали. До этого военкоры Readovka также писали об атаках в Харькове и Николаевской области. Также утром сообщалось, что был атакован Белгород. Военкоры «Русской весны» отмечали, что под ударом оказались жилые территории города. В частности, были повреждены многоэтажный и частные жилые дома. При этом о пострадавших не сообщалось. В администрации Белгорода отметили, что был атакован Краснояружский район. В Минобороны РФ подчеркнули, что 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Запорожское направление Российский солдат разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт» смог уничтожить украинский беспилотник при помощи снайперской винтовки. Дрон ВСУ «Баба-Яга» был уничтожен в районе Вербового. Сам снайпер признался, что ему потребовалось всего два выстрела. Также продолжаются бои за Работино. Артемовское направление Российские военнослужащие из группировки «Юг» при помощи дронов и противотанковых ракет поразили украинские позиции. Также была поражена техника противника. Военкоры также отмечают, что началась полноценная битва за Часов Яр. В настоящий момент основные боевые действия проходят в восточной части города. По ВСУ периодически наносятся артиллерийские удары. Помимо этого ВС РФ продвигаются в районе села Красное. Также военкоры отмечают, что российские военные двигаются к северу от канала «Северский Донец-Донбасс», поражая на пути украинские силы, которые засели в лесах. Северское направление На северском направлении в районе Меловой горы российские солдаты уничтожили отряд ВСУ из девяти человек. Для этого они использовали термобарические боеприпасы. Кроме того, бойцы из Белогоровки сообщили о взятии мелового завода на территории поселка. Авдеевское направление Артиллеристы ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили минометный расчет и склад боеприпасов ВСУ. Удар был нанесен артиллерийской установкой «Акация». Условные обозначения Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С утра 6 апреля украинские СМИ сообщают о мощных ударах по части Запорожской области, которая находится под киевским контролем. Об этом пишет украинский telegram-канал «Общественное». В свою очередь, Украина атаковала Белгород. Удар был нанесен по жилым районам города. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. В Запорожье прогремели взрывы, передает украинский telegram-канал «Общественное», а также издание ТСН. Об этом же пишут и другие мониторинговые каналы. Отмечается, что атакована область, которая в настоящий момент находится под контролем Украины. При этом в Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали. До этого военкоры Readovka также писали об атаках в Харькове и Николаевской области. Также утром сообщалось, что был атакован Белгород. Военкоры «Русской весны» отмечали, что под ударом оказались жилые территории города. В частности, были повреждены многоэтажный и частные жилые дома. При этом о пострадавших не сообщалось. В администрации Белгорода отметили, что был атакован Краснояружский район. В Минобороны РФ подчеркнули, что 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Российский солдат разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт» смог уничтожить украинский беспилотник при помощи снайперской винтовки. Дрон ВСУ «Баба-Яга» был уничтожен в районе Вербового. Сам снайпер признался, что ему потребовалось всего два выстрела. Также продолжаются бои за Работино. Российские военнослужащие из группировки «Юг» при помощи дронов и противотанковых ракет поразили украинские позиции. Также была поражена техника противника. Военкоры также отмечают, что началась полноценная битва за Часов Яр. В настоящий момент основные боевые действия проходят в восточной части города. По ВСУ периодически наносятся артиллерийские удары. Помимо этого ВС РФ продвигаются в районе села Красное. Также военкоры отмечают, что российские военные двигаются к северу от канала «Северский Донец-Донбасс», поражая на пути украинские силы, которые засели в лесах. На северском направлении в районе Меловой горы российские солдаты уничтожили отряд ВСУ из девяти человек. Для этого они использовали термобарические боеприпасы. Кроме того, бойцы из Белогоровки сообщили о взятии мелового завода на территории поселка. Артиллеристы ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили минометный расчет и склад боеприпасов ВСУ. Удар был нанесен артиллерийской установкой «Акация».