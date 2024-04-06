Гурулев прокомментировал слухи о подготовке к нападению России на Казахстан

Гурулев опроверг фейк о планах России атаковать Казахстан

06 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев опроверг слухи об атаке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев опроверг фейки о том, что Россия якобы нападет на Казахстан после завершения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ранее в украинских telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от якобы самого генерала, в которых отмечалось, будто Россия готовится в будущем атаковать Казахстан. «Есть попытка в различных помойных telegram-каналах раскачать ситуацию от моего имени. Не верьте, это фейки. Вся достоверная информация — только на моем канале. Все это попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями [Казахстаном]», — подчеркнул Андрей Гурулев на своем канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев опроверг фейки о том, что Россия якобы нападет на Казахстан после завершения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ранее в украинских telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от якобы самого генерала, в которых отмечалось, будто Россия готовится в будущем атаковать Казахстан. «Есть попытка в различных помойных telegram-каналах раскачать ситуацию от моего имени. Не верьте, это фейки. Вся достоверная информация — только на моем канале. Все это попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями [Казахстаном]», — подчеркнул Андрей Гурулев на своем канале.