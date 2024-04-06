Гурулев прокомментировал слухи о подготовке к нападению России на Казахстан

Гурулев опроверг фейк о планах России атаковать Казахстан
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Андрей Гурулев опроверг слухи об атаке Фото:

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев опроверг фейки о том, что Россия якобы нападет на Казахстан после завершения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ранее в украинских telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от якобы самого генерала, в которых отмечалось, будто Россия готовится в будущем атаковать Казахстан.

«Есть попытка в различных помойных telegram-каналах раскачать ситуацию от моего имени. Не верьте, это фейки. Вся достоверная информация — только на моем канале. Все это попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями [Казахстаном]», — подчеркнул Андрей Гурулев на своем канале.

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Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев опроверг фейки о том, что Россия якобы нападет на Казахстан после завершения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ранее в украинских telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от якобы самого генерала, в которых отмечалось, будто Россия готовится в будущем атаковать Казахстан. «Есть попытка в различных помойных telegram-каналах раскачать ситуацию от моего имени. Не верьте, это фейки. Вся достоверная информация — только на моем канале. Все это попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями [Казахстаном]», — подчеркнул Андрей Гурулев на своем канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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