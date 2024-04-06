Мэр Оренбурга объявил о принудительной эвакуации жителей из-за паводка

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Сергей Салмин сообщил, что ситуация становится критической Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления <…> Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин в своем telegram-канале. По его словам, ситуация становится критической.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. По информации администрации Орска, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет.

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В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления <…> Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин в своем telegram-канале. По его словам, ситуация становится критической. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. По информации администрации Орска, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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