Происшествия Мэр Оренбурга объявил о принудительной эвакуации жителей из-за паводка 06 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 + Сергей Салмин сообщил, что ситуация становится критической Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления <…> Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин в своем telegram-канале. По его словам, ситуация становится критической. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. По информации администрации Орска, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления <…> Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин в своем telegram-канале. По его словам, ситуация становится критической. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. По информации администрации Орска, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям