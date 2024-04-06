Прорыв дамбы в Орске мог случиться раз в 100 лет

Дамба в Орске, подвергшаяся частичному разрушению 5 апреля, была спроектирована с учетом уровня воды в реке Урал до 5,5 метров. Об этом заявила администрация Орска. По словам специалистов, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет.
«Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты», — написала администрация в своем telegram-канале. Там отметили, что дамба была спроектирована с учетом уровня воды в Урале до 5,5 метров, однако сегодняшний уровень составляет 9,6 метра.
Прорыв дамбы случился 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Губернатор области Денис Паслер принял решение, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты в два раза.
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Дамба в Орске, подвергшаяся частичному разрушению 5 апреля, была спроектирована с учетом уровня воды в реке Урал до 5,5 метров. Об этом заявила администрация Орска. По словам специалистов, подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет. «Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты», — написала администрация в своем telegram-канале. Там отметили, что дамба была спроектирована с учетом уровня воды в Урале до 5,5 метров, однако сегодняшний уровень составляет 9,6 метра. Прорыв дамбы случился 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Губернатор области Денис Паслер принял решение, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты в два раза.