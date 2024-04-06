Почти 20 жителей Орска отравились водой

Минздрав Орска: 18 человек госпитализированы из-за норовируса

06 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Минздрав Орска сообщил, что восемь человек доставлены в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от недавнего паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный минздрав. «Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщил минздрав в своем telegram-канале. Состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Причиной заболевания стал норовирус, который является возбудителем острой кишечной инфекции и часто передается через воду. В Орске произошло подтопление из-за прорыва дамбы. Из районов эвакуируют людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от недавнего паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный минздрав. «Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщил минздрав в своем telegram-канале. Состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Причиной заболевания стал норовирус, который является возбудителем острой кишечной инфекции и часто передается через воду. В Орске произошло подтопление из-за прорыва дамбы. Из районов эвакуируют людей.