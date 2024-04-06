Почти 20 жителей Орска отравились водой

Минздрав Орска: 18 человек госпитализированы из-за норовируса
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
Минздрав Орска сообщил, что восемь человек доставлены в больницу Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от недавнего паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный минздрав.

«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщил минздрав в своем telegram-канале. Состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Причиной заболевания стал норовирус, который является возбудителем острой кишечной инфекции и часто передается через воду.

В Орске произошло подтопление из-за прорыва дамбы. Из районов эвакуируют людей.

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Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от недавнего паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный минздрав. «Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщил минздрав в своем telegram-канале. Состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Причиной заболевания стал норовирус, который является возбудителем острой кишечной инфекции и часто передается через воду. В Орске произошло подтопление из-за прорыва дамбы. Из районов эвакуируют людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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