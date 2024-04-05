Пермские спасатели эвакуируют жителей затопленного Орска

06 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Спасатели из Пермского края помогают людям затопленного Орска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС. В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС. В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей.