Пермские спасатели эвакуируют жителей затопленного Орска

Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС.
По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС.
В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей.
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Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС. В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей.