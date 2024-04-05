05 апреля 2024

Пермские спасатели эвакуируют жителей затопленного Орска

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, шеврон мчс
Спасатели из Пермского края помогают людям затопленного Орска Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС.

По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС.

В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей.

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Спасатели МЧС России из Пермского края помогают эвакуировать жителей Орска, которые оказались в зоне подтопления. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Орск 5 апреля прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 42 человек личного состава и восьми единиц техники. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пермские спасатели помогли эвакуировать 93 человека, в том числе два инвалида и шесть детей, а также 12 кошек и собак из зоны подтопления. Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Орске, отметили в МЧС. В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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