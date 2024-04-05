Челябинский «Трактор» проиграл третий матч полуфинала Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Трактор» 6 апреля проиграл ярославскому «Локомотиву» третий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:2, сообщает пресс-служба КХЛ.
«Матч „Трактор“ — „Локомотив“ 6 апреля завершен со счетом 1:2», — указано на сайте КХЛ. Челябинцы проиграли третий матч в серии игр полуфинала.
Шайбы забросили у челябинцев Семен Дер-Аргучинцев, у ярославцев — Георгий Иванов и Егор Аверин. Следующий матч пройдет в Челябинске 8 апреля. Серия игр продолжается до четырех побед. В случае победы в этом матче «Локомотива» челябинцы вылетят из борьбы за Кубок Гагарина.
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