05 апреля 2024

Челябинский «Трактор» проиграл третий матч полуфинала Кубка Гагарина

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Хоккей Трактор Автомобилист. Челябинск., фанат, сектор а, болельщики
«Трактор» проиграл третий матч «Локомотиву» Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» 6 апреля проиграл ярославскому «Локомотиву» третий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:2, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Матч „Трактор“ — „Локомотив“ 6 апреля завершен со счетом 1:2», — указано на сайте КХЛ. Челябинцы проиграли третий матч в серии игр полуфинала.

Шайбы забросили у челябинцев Семен Дер-Аргучинцев, у ярославцев — Георгий Иванов и Егор Аверин. Следующий матч пройдет в Челябинске 8 апреля. Серия игр продолжается до четырех побед. В случае победы в этом матче «Локомотива» челябинцы вылетят из борьбы за Кубок Гагарина.

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Хоккейный клуб «Трактор» 6 апреля проиграл ярославскому «Локомотиву» третий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:2, сообщает пресс-служба КХЛ. «Матч „Трактор“ — „Локомотив“ 6 апреля завершен со счетом 1:2», — указано на сайте КХЛ. Челябинцы проиграли третий матч в серии игр полуфинала. Шайбы забросили у челябинцев Семен Дер-Аргучинцев, у ярославцев — Георгий Иванов и Егор Аверин. Следующий матч пройдет в Челябинске 8 апреля. Серия игр продолжается до четырех побед. В случае победы в этом матче «Локомотива» челябинцы вылетят из борьбы за Кубок Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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