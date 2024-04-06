В Гидрометцентре рассказали о сложном половодье в РФ

В Центральном федеральном округе России наблюдается сложное половодье, вызванное обильными осадками. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное», — заявил Вильфанд в беседе с «
Он также добавил, что в определенных областях, включая Костромскую и Ярославскую, уже произошло подтопление дорог и других объектов из-за быстрого таяния снега. По его словам, на Волге ситуация с половодьем осложнена из-за глубокой промерзшей почвы и большого количества снега. Прогнозы, выпущенные еще в марте, предвещали сложное половодье, которое уже охватило около 30 субъектов страны и продолжится с наступлением весны и вскрытием великих рек Сибири.
5 апреля в Орске прорвало дамбу. МЧС РФ сообщило, что на фоне паводка из Орска Оренбургской области был эвакуирован 1121 человек, из которых 331 ребенок. В Минздраве Оренбургской области заявили, что 18 жителей заразились норовирусом.
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