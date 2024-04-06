В Гидрометцентре рассказали о сложном половодье в РФ

Вильфанд: в Центральном федеральном округе половодье будет сложным из-за снега

06 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Роман Вильфанд назвал сложной ситуацию с половодьем на Волге Фото: Анна Майорова © URA.RU В Центральном федеральном округе России наблюдается сложное половодье, вызванное обильными осадками. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное», — заявил Вильфанд в беседе с « Газетой.ру». Он также добавил, что в определенных областях, включая Костромскую и Ярославскую, уже произошло подтопление дорог и других объектов из-за быстрого таяния снега. По его словам, на Волге ситуация с половодьем осложнена из-за глубокой промерзшей почвы и большого количества снега. Прогнозы, выпущенные еще в марте, предвещали сложное половодье, которое уже охватило около 30 субъектов страны и продолжится с наступлением весны и вскрытием великих рек Сибири. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. МЧС РФ сообщило, что на фоне паводка из Орска Оренбургской области был эвакуирован 1121 человек, из которых 331 ребенок. В Минздраве Оренбургской области заявили, что 18 жителей заразились норовирусом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном федеральном округе России наблюдается сложное половодье, вызванное обильными осадками. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное», — заявил Вильфанд в беседе с «Газетой.ру». Он также добавил, что в определенных областях, включая Костромскую и Ярославскую, уже произошло подтопление дорог и других объектов из-за быстрого таяния снега. По его словам, на Волге ситуация с половодьем осложнена из-за глубокой промерзшей почвы и большого количества снега. Прогнозы, выпущенные еще в марте, предвещали сложное половодье, которое уже охватило около 30 субъектов страны и продолжится с наступлением весны и вскрытием великих рек Сибири. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. МЧС РФ сообщило, что на фоне паводка из Орска Оренбургской области был эвакуирован 1121 человек, из которых 331 ребенок. В Минздраве Оренбургской области заявили, что 18 жителей заразились норовирусом.