В Гидрометцентре рассказали о сложном половодье в РФ

Вильфанд: в Центральном федеральном округе половодье будет сложным из-за снега
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, мчс, спасатели, разбор завалов, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, сель
Роман Вильфанд назвал сложной ситуацию с половодьем на Волге Фото:

В Центральном федеральном округе России наблюдается сложное половодье, вызванное обильными осадками. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное», — заявил Вильфанд в беседе с «Газетой.ру».

Он также добавил, что в определенных областях, включая Костромскую и Ярославскую, уже произошло подтопление дорог и других объектов из-за быстрого таяния снега. По его словам, на Волге ситуация с половодьем осложнена из-за глубокой промерзшей почвы и большого количества снега. Прогнозы, выпущенные еще в марте, предвещали сложное половодье, которое уже охватило около 30 субъектов страны и продолжится с наступлением весны и вскрытием великих рек Сибири.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. МЧС РФ сообщило, что на фоне паводка из Орска Оренбургской области был эвакуирован 1121 человек, из которых 331 ребенок. В Минздраве Оренбургской области заявили, что 18 жителей заразились норовирусом.

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В Центральном федеральном округе России наблюдается сложное половодье, вызванное обильными осадками. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное», — заявил Вильфанд в беседе с «Газетой.ру». Он также добавил, что в определенных областях, включая Костромскую и Ярославскую, уже произошло подтопление дорог и других объектов из-за быстрого таяния снега. По его словам, на Волге ситуация с половодьем осложнена из-за глубокой промерзшей почвы и большого количества снега. Прогнозы, выпущенные еще в марте, предвещали сложное половодье, которое уже охватило около 30 субъектов страны и продолжится с наступлением весны и вскрытием великих рек Сибири. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. МЧС РФ сообщило, что на фоне паводка из Орска Оренбургской области был эвакуирован 1121 человек, из которых 331 ребенок. В Минздраве Оренбургской области заявили, что 18 жителей заразились норовирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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