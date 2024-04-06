МЧС: в Орске эвакуировали более 1,1 тысячи человек из-за паводков

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Паводок и наводнение после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Херсон, мчс, эвакуация, затопление, потоп, последствия, спасатели, надувная лодка, паводок, наводнение, резиновая лодка, стихия, ликвидация последствий, разлив, спасательный бот
На месте паводка работают порядка 600 специалистов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

На фоне паводка из Орска Оренбургской области эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщает МЧС России.

«Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале. Уточняется, что подтоплены более 2400 домов.

Спасатели эвакуируют не только жителей, но и животных. Мониторинг затопленной местности осуществляют с помощью беспилотников. На месте затопления работают около 600 специалистов и 160 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу, из-за чего город частично затопило. Прокуратура заявила, что прорыв произошел из-за ненадлежащего состояния дамбы. Из-за паводка администрации Оренбурга пришлось принудительно эвакуировать жителей части районов города.

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На фоне паводка из Орска Оренбургской области эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщает МЧС России. «Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале. Уточняется, что подтоплены более 2400 домов. Спасатели эвакуируют не только жителей, но и животных. Мониторинг затопленной местности осуществляют с помощью беспилотников. На месте затопления работают около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу, из-за чего город частично затопило. Прокуратура заявила, что прорыв произошел из-за ненадлежащего состояния дамбы. Из-за паводка администрации Оренбурга пришлось принудительно эвакуировать жителей части районов города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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