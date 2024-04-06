МЧС: в Орске эвакуировали более 1,1 тысячи человек из-за паводков

06 апреля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

На месте паводка работают порядка 600 специалистов (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу На фоне паводка из Орска Оренбургской области эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщает МЧС России. «Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале. Уточняется, что подтоплены более 2400 домов. Спасатели эвакуируют не только жителей, но и животных. Мониторинг затопленной местности осуществляют с помощью беспилотников. На месте затопления работают около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу, из-за чего город частично затопило. Прокуратура заявила, что прорыв произошел из-за ненадлежащего состояния дамбы. Из-за паводка администрации Оренбурга пришлось принудительно эвакуировать жителей части районов города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне паводка из Орска Оренбургской области эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщает МЧС России. «Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале. Уточняется, что подтоплены более 2400 домов. Спасатели эвакуируют не только жителей, но и животных. Мониторинг затопленной местности осуществляют с помощью беспилотников. На месте затопления работают около 600 специалистов и 160 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу, из-за чего город частично затопило. Прокуратура заявила, что прорыв произошел из-за ненадлежащего состояния дамбы. Из-за паводка администрации Оренбурга пришлось принудительно эвакуировать жителей части районов города.