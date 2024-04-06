С бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову, хотят взыскать 1,5 млн рублей

Бадамшин: МВД подало иск против экс-полицейских, подкинувших наркотики Голунову

06 апреля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Сергей Бадамшин опубликовал фото из материалов дела Фото: Фельдман Евгений \ Медуза новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова МВД просит взыскать 1,5 миллиона рублей с экс-полицейских, которых суд ранее признал подбросившими наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин. «Указанная сумма была ранее взыскана с МВД РФ в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — заявил Бадамшин в своем telelgram-канале «ВЛагерь» . Его слова приводит РБК. Юрист опубликовал кадры из материалов дела, согласно которым, МВД намерено получить с осужденных требуемую сумму в одинаковых долях. В мае 2021 года были приговорены три бывших сотрудника МВД в рамках дела Голунова: Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Двое были осуждены на восемь лет колонии общего режима, а Коновалов — на пять лет. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, был приговорен к 12 годам колонии, однако в прошлом ноябре был освобожден условно. Суд взыскал штраф в размере 1,5 миллиона рублей полтора года назад в декабре 2022 года. Все полицейские, участвовавшие в деле, были обвинены в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Дело связано с арестом Голунова в июне 2019 года по подозрению в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта, после чего журналиста поместили под домашний арест. Сам Голунов отрицал обвинения, утверждая, что его преследование было связано с расследованием об укреплении связей между сотрудниками ФСБ и похоронным бизнесом в Москве, и наркотики были подброшены ему. Протесты населения привели к отмене обвинений и закрытию дела Голунова несколько дней после его ареста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД просит взыскать 1,5 миллиона рублей с экс-полицейских, которых суд ранее признал подбросившими наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин. «Указанная сумма была ранее взыскана с МВД РФ в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — заявил Бадамшин в своем telelgram-канале «ВЛагерь». Его слова приводит РБК. Юрист опубликовал кадры из материалов дела, согласно которым, МВД намерено получить с осужденных требуемую сумму в одинаковых долях. В мае 2021 года были приговорены три бывших сотрудника МВД в рамках дела Голунова: Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Двое были осуждены на восемь лет колонии общего режима, а Коновалов — на пять лет. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, был приговорен к 12 годам колонии, однако в прошлом ноябре был освобожден условно. Суд взыскал штраф в размере 1,5 миллиона рублей полтора года назад в декабре 2022 года. Все полицейские, участвовавшие в деле, были обвинены в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Дело связано с арестом Голунова в июне 2019 года по подозрению в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта, после чего журналиста поместили под домашний арест. Сам Голунов отрицал обвинения, утверждая, что его преследование было связано с расследованием об укреплении связей между сотрудниками ФСБ и похоронным бизнесом в Москве, и наркотики были подброшены ему. Протесты населения привели к отмене обвинений и закрытию дела Голунова несколько дней после его ареста.