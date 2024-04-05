В ЯНАО 11 человек отравились алкоголем за 2024 год

06 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В первом квартале 2024 года проведены проверки на 12 объектах розничной торговли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО зафиксировали 11 случаев отравления за три месяца 2024 года. Были проверены торговые точки, в продаже которых есть алкоголь, сообщили в Роспотребнадзоре по региону. «За истекший период 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число острых отравлений от алкогольной продукции осталось на прежнем уровне, по 11 случаев соответственно. В то же время число отравлений от спиртосодержащей продукции в первом квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом 2023 года снизилось с 10 до 1 случая», — сообщили в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. В первом квартале 2024 года проведены проверки в отношении 10 хозяйствующих субъектов на 12 объектах розничной торговли, которые продают алкоголь. Нарушения выявили на трех объектах. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем или исполнителем требований технических регламентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО зафиксировали 11 случаев отравления за три месяца 2024 года. Были проверены торговые точки, в продаже которых есть алкоголь, сообщили в Роспотребнадзоре по региону. «За истекший период 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число острых отравлений от алкогольной продукции осталось на прежнем уровне, по 11 случаев соответственно. В то же время число отравлений от спиртосодержащей продукции в первом квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом 2023 года снизилось с 10 до 1 случая», — сообщили в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. В первом квартале 2024 года проведены проверки в отношении 10 хозяйствующих субъектов на 12 объектах розничной торговли, которые продают алкоголь. Нарушения выявили на трех объектах. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем или исполнителем требований технических регламентов.