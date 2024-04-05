05 апреля 2024

В ЯНАО 11 человек отравились алкоголем за 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, пенсионеры, продукты питания
В первом квартале 2024 года проведены проверки на 12 объектах розничной торговли Фото:

В ЯНАО зафиксировали 11 случаев отравления за три месяца 2024 года. Были проверены торговые точки, в продаже которых есть алкоголь, сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

«За истекший период 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число острых отравлений от алкогольной продукции осталось на прежнем уровне, по 11 случаев соответственно. В то же время число отравлений от спиртосодержащей продукции в первом квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом 2023 года снизилось с 10 до 1 случая», — сообщили в telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

В первом квартале 2024 года проведены проверки в отношении 10 хозяйствующих субъектов на 12 объектах розничной торговли, которые продают алкоголь. Нарушения выявили на трех объектах. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем или исполнителем требований технических регламентов.

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В ЯНАО зафиксировали 11 случаев отравления за три месяца 2024 года. Были проверены торговые точки, в продаже которых есть алкоголь, сообщили в Роспотребнадзоре по региону. «За истекший период 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число острых отравлений от алкогольной продукции осталось на прежнем уровне, по 11 случаев соответственно. В то же время число отравлений от спиртосодержащей продукции в первом квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом 2023 года снизилось с 10 до 1 случая», — сообщили в telegram-канале регионального Роспотребнадзора. В первом квартале 2024 года проведены проверки в отношении 10 хозяйствующих субъектов на 12 объектах розничной торговли, которые продают алкоголь. Нарушения выявили на трех объектах. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем или исполнителем требований технических регламентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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