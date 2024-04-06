В жилом доме в Нурлате взорвался газовый баллон: главное о ЧП к этому часу

В двухэтажном доме №9 на улице Заводской в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие. Один человек погиб. Подробнее об этом ЧП — в материале URA.RU.
Подробности взрыва
Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, сообщили в МЧС России. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.
Реакция властей
К месту взрыва приехал представитель городской прокуратуры Нурлата. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся.
В республиканском главке Следственного комитета сообщили, что на месте работают следователи. Ведомство инициировало проведение процессуальной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшие люди
В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в МЧС России. Один из них погиб. Одного человека из-под завалов спасли сотрудники МЧС. Еще трое были эвакуированы из подъезда.
Помощь жильцам
На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения. Об этом сообщили в МЧС России. Также организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе «Ледок», рассказал глава Нуралтского муниципального района Дамир Ишкинеев.
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