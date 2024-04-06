В жилом доме в Нурлате взорвался газовый баллон: главное о ЧП к этому часу

При взрыве в жилом доме в Нурлате погиб человек

07 апреля 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники (архивное фото) Фото: читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Татарстана прогремел взрыв В двухэтажном доме №9 на улице Заводской в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие. Один человек погиб. Подробнее об этом ЧП — в материале URA.RU. Подробности взрыва Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, сообщили в МЧС России. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Реакция властей К месту взрыва приехал представитель городской прокуратуры Нурлата. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся. В республиканском главке Следственного комитета сообщили, что на месте работают следователи. Ведомство инициировало проведение процессуальной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие люди В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в МЧС России. Один из них погиб. Одного человека из-под завалов спасли сотрудники МЧС. Еще трое были эвакуированы из подъезда. Помощь жильцам На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения. Об этом сообщили в МЧС России. Также организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе «Ледок», рассказал глава Нуралтского муниципального района Дамир Ишкинеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двухэтажном доме №9 на улице Заводской в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие. Один человек погиб. Подробнее об этом ЧП — в материале URA.RU. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, сообщили в МЧС России. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники. К месту взрыва приехал представитель городской прокуратуры Нурлата. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся. В республиканском главке Следственного комитета сообщили, что на месте работают следователи. Ведомство инициировало проведение процессуальной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в МЧС России. Один из них погиб. Одного человека из-под завалов спасли сотрудники МЧС. Еще трое были эвакуированы из подъезда. На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения. Об этом сообщили в МЧС России. Также организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе «Ледок», рассказал глава Нуралтского муниципального района Дамир Ишкинеев.