06 апреля 2024

В жилом доме в Нурлате взорвался газовый баллон: главное о ЧП к этому часу

При взрыве в жилом доме в Нурлате погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Татарстана прогремел взрыв

В двухэтажном доме №9 на улице Заводской в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие. Один человек погиб. Подробнее об этом ЧП — в материале URA.RU.

Подробности взрыва

Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, сообщили в МЧС России. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

Реакция властей

К месту взрыва приехал представитель городской прокуратуры Нурлата. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся.

В республиканском главке Следственного комитета сообщили, что на месте работают следователи. Ведомство инициировало проведение процессуальной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшие люди

В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в МЧС России. Один из них погиб. Одного человека из-под завалов спасли сотрудники МЧС. Еще трое были эвакуированы из подъезда.

Помощь жильцам

На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения. Об этом сообщили в МЧС России. Также организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе «Ледок», рассказал глава Нуралтского муниципального района Дамир Ишкинеев.

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В двухэтажном доме №9 на улице Заводской в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие. Один человек погиб. Подробнее об этом ЧП — в материале URA.RU. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон, сообщили в МЧС России. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники. К месту взрыва приехал представитель городской прокуратуры Нурлата. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся. В республиканском главке Следственного комитета сообщили, что на месте работают следователи. Ведомство инициировало проведение процессуальной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в МЧС России. Один из них погиб. Одного человека из-под завалов спасли сотрудники МЧС. Еще трое были эвакуированы из подъезда. На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения. Об этом сообщили в МЧС России. Также организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе «Ледок», рассказал глава Нуралтского муниципального района Дамир Ишкинеев.
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