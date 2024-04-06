При взрыве баллона в доме в Татарстане погиб человек

В результате взрыва в Нурлате погиб человек, сообщили в МЧС России
новость из сюжетаВ жилом доме Татарстана прогремел взрыв
В результате взрыва газового баллона в доме в Нурлате (Республика Татарстан) погиб один человек. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС России.
«В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», —
Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже.
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