При взрыве баллона в доме в Татарстане погиб человек

07 апреля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

В результате взрыва в Нурлате погиб человек, сообщили в МЧС России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Татарстана прогремел взрыв В результате взрыва газового баллона в доме в Нурлате (Республика Татарстан) погиб один человек. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС России. «В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва газового баллона в доме в Нурлате (Республика Татарстан) погиб один человек. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС России. «В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже.