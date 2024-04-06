06 апреля 2024

При взрыве баллона в доме в Татарстане погиб человек

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели, трагедия, последствия взрыва, скорая помошь
В результате взрыва в Нурлате погиб человек, сообщили в МЧС России Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Татарстана прогремел взрыв

В результате взрыва газового баллона в доме в Нурлате (Республика Татарстан) погиб один человек. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС России.

«В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже.

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В результате взрыва газового баллона в доме в Нурлате (Республика Татарстан) погиб один человек. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС России. «В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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